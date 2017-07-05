Путин направил приветственную телеграмму Президенту РТ, делегатам и гостям VI cъезда Всемирного конгресса татар

03 Август 2017 | новости Печать

Путин направил приветственную телеграмму Президенту РТ, делегатам и гостям VI cъезда Всемирного конгресса татар

Президенту Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВУ

Делегатам и гостям VI cъезда Всемирного конгресса татар

Уважаемые друзья!

Приветствую вас по случаю открытия в Казани VI съезда Всемирного конгресса татар.

Считаю ваш форум, собравший участников из разных регионов России и ряда зарубежных стран - большим, общественно значимым событием. Многообразие религий, культур, традиций по праву является одним из главных богатств нашего многонационального Отечества. Государство придаёт приоритетное значение вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа, укреплению мира, межнационального и межрелигиозного согласия в стране. Важно, что успеху этой масштабной и в высшей степени востребованной работы служат такие серьёзные общественные инициативы, как Всемирный конгресс татар, который в нынешнем году отмечает своё 25-летие. Его усилия, направленные на развитие татарского языка и культуры, реализацию значимых образовательных, просветительских, информационных проектов, в том числе - в сфере международного сотрудничества, заслуживают самого глубокого уважения.

Уверен, что съезд пройдет в творческом, конструктивном ключе, будет содействовать налаживанию деловых связей и личных контактов.

Желаю делегатам и гостям форума всего наилучшего.

В.Путин


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