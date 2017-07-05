Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей WhatsApp

03 Август 2017 | новости Печать

Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей WhatsApp

Мошенники начали рассылать пользователям мессенджера WhatsApp подставные сообщения с требованием продлить подписку. Об этом говорится в пресс-релизе компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Злоумышленники представляются сотрудниками мессенджера и требуют ввести платежные данные, а в противном случае грозятся ограничить доступ к WhatsApp. В качестве уловки они используют ложные данные о существовании пробного периода использования.

Для якобы оплаты юзеру предлагается перейти по фишинговой ссылки и ввести данные банковской карты на подставном сайте. После этого мошенники крадут деньги со счета жертвы.

WhatsApp действительно использовал платную модель использования мессенджера, но отказался от нее в январе 2016 года.

В марте специалисты обнаружили еще одну уловку злоумышленников: они рассылали среди пользователей WhatsApp вредоносные ссылки под видом «шпионского» приложения, предназначенного для слежки за друзьями. Ссылка на сервис, который якобы может отслеживать активность друзей, в действительности вела на подставной сайт с вредоносными программами.


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Министр образования РТ посетил Кукморский район (фото)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Банки против бизнеса: заблокированные счета, обналичка и терроризм
На семинарах в Казани Владимир Туров расскажет, как защитить себя, свой карман и личное имущество от претензий третьих лиц.
09:03 03.08.2017
Обнал обречен: чиновники придумали, как уничтожить «серые» схемы по НДС
На семинарах «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно» Владимир Туров расскажет бизнесменам, как законно снизить налоги.
08:56 02.08.2017