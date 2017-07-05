Министр образования РТ посетил Кукморский район (фото)

Министра образования сопровождал глава района Сергей Димитриев. Энгель Навапович ознакомился с ходом ремонтных и строительных работ в Кукморском аграрном колледже села Яныль и ресурсного центра города Кукмор.
03 Август 2017 | новости Печать
Министр образования Республики Татарстан Энгель Фаттахов с рабочим визитом посетил Кукморский район. Об этом сообщается на официальном портале Кукморского муниципального района.
Министра образования сопровождал глава района Сергей Димитриев. Энгель Навапович ознакомился с ходом ремонтных и строительных работ в Кукморском аграрном колледже села Яныль и ресурсного центра города Кукмор.
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