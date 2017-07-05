Кукморский лагерь «Сосенка» посетили сотрудники МЧС (фото)

03 Август 2017 | новости

В Детском-оздоровительном лагере «Сосенка» инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности Фархат Каримуллин провел лекцию «Безопасность». После интересной беседы с инспектором для ребят устроили эстафету «Осторожно огонь», на которой ребятам продемонстрировали работу сотрудников МЧС при пожарах. После чего взводы в соревнованиях показали свои способности в обращении с пожарным рукавом. В завершении соревнования сотрудники МЧС устроили для детей час Нептуна. Ближе к вечеру состоялся футбол «Наоборот»: мальчики переоделись в девочек, а девочки в мальчиков. В этой игре у ребят остались море впечатлений и положительных эмоций. В завершении дня устроили конкурс «Песня у костра», сообщила Айгуль Сафина.