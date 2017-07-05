Бизнесмен Айнур Айдельдинов: Сохранение татарского языка – дело государственной важности

03 Август 2017 | новости

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Айсылу Хафизова). Сохранение татарской культуры и языка – дело государственной важности. Об этом заявил в своем выступлении на секции «Семья, демография, национальное воспитание» VI съезда Всемирного конгресса татар директор некоммерческого «Инвестиционно-венчурного фонда РТ» Айнур Айдельдинов.

Спикер рассказал, что родился в Казани. «Моя мама – журналист, отец работал сначала на заводе "Оргсинтез", а потом стал журналистом и выпустил 11 книг о своих соплеменниках. Я считаю, он был одним из активистов татарского национального движения», – сказал Айнур Айдельдинов. Он признался, что в семье было принято говорить только на татарском языке, поэтому русский язык он выучил в первом классе средней школы под давлением насмешек одноклассников.

Бизнесмен также считает, что обучение татарскому языку и сохранение татарской национальной культуры должно возводиться на уровень национальной идеологии, которую реализуют профессионалы высокого класса, получившие образование не только в Татарстане.

«Многие говорят о важности религиозных традиций ислама в деле сохранения национальной идентичности татар. Но я ни разу не встречал человека, который знал бы досконально все национальные обряды татар. Здесь должна быть целая национальная идеология, которая профессионально продвигает татарский язык и традиции», – считает спикер.

Айнур Айдельдинов рассказал о том, что после службы в армии он учился в Германии, изучал немецкий язык. «Народы Европы различаются между собой так же примерно, как татары с русскими, марийцами, жителями соседних регионов. Но они, в отличие от нас, знают языки друг друга», – заметил бизнесмен и призвал присутствующих изучать не только собственную национальную культуру, но и знать соседей.