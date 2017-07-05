Будут ли кукморяне нынче с хлебом?

03 Август 2017 | Сельское хозяйство

В прошлом году уборочная страда началась 24 июля. Если даңе дни будут стоять теплыми, для созревания зерновых культур нужно еще 7-10 дней, говорят агрономы. А если погода будет дождливой? В прошлые годы природа испытывала работников сельского хозяйства засухой, а в этом году – прохладным, влажным летом.

- Как ваши дела? – на мой вопрос комбайнер агрофирмы «Тукай» Ильшат Шафигуллин ответил:

- Нормально, да только настроения нет.

- Почему? – спрашиваю я.

- Идут дожди, зерновые не созревают, не можем выйти в поле.

И их можно понять: у каждого, кто ежегодно участвует в уборке зерновых, душа не на месте. А ведь уборка – это еще и сезон хороших заработков. В прошлом году, к примеру, комбайнеры, намолотившие на своем степном корабе больше всех зерна, на двоих получили 140 тысяч рублей. Но в эти края тучи явно зачастили, говорят, здесь почти каждый день идут дожди. Зато обильная влажность оказалась полезной для зерновых культур, трав. В районе есть поля, на которых урожайность обещает быть 60-70 центнеров с гектара. Получится ли без потерь собрать этот урожай, разместить в амбарах, будет ли хлеб? А это уже зависит от степени подготовки к уборочной страде, от того, не подведет ли техника во время работы, расторопности комбайнеров. Об этом шла речь на семинаре-совещании, который прошел в агрофирме «Тукай».

В агрофирме вся техника, которая примет участие в уборке, стоит на линии готовности. Возле шести единиц зерноуборочных, неоднократно разобранных и собранных, и двух валовых жаток поставили еще один, совершенно новый, приобретенный в агролизинг. Его стоимость внушительная – 6,5 миллионов рублей. Для ремонта комбайнов приобрели и запчасти на 6 миллионов 800 тысяч рублей. В это большой вклад внес и инвестор.

- Когда в феврале я был назначен директором, агрофирма находилась в трудном положении. Кормов для скота не оставалось, получение приплода было низким, показатели по падежам - высокими. Техника была в плохом состоянии, из-за невыплаты зарплаты механизаторы здесь не задерживались. А самое печальное – у жителей не оставалось надежды на то, что хозяйство еще встанет на ноги. Пообщались, нашли общий язык, потихоньку лед тронулся. За шесть месяцев выплатили долги по зарплате, налоги в размере 12 миллионов рублей, - ознакомил с положением дел в хозяйстве исполнительный директор Рустам Мубаракшин.

Благодаря усердию умелых, опытных комбайнеров, инженерно-технических работников, в старую технику смогли вдохнуть жизнь. Но перед ними стоит большой объем работы. Если по району на один комбайн приходится 282 гектара земли, то здесь этот показатель составляет 402 гектара. По подсчетам, для того, чтобы собрать урожай зерновых с такой нагрузкой потребуется 34 дня. Невозможно и заранее предугадать, какой будет осень, да и дни становятся короче. Поэтому нужно быть готовыми к сюрпризам, которые может преподнести запоздавшая уборка. Но все же следует быть оптимистами, будем надеяться на то, что уборочная страда пройдет без потерь, в любом случае тукаевцы планируют собрать урожай своими силами.

Недолго осталось и до сева озимых, начало работ запланировано на 10 августа. До этого необходимо собрать урожай смешанных культур с полей, обработать земли, заготовить семена. Так как сельскохозяйственные работы напрямую связаны с погодой, невозможно снова не упомянуть о дождях: и заготовка кормов для скота нынче проходит в сложных условиях. Тукаевцы заготовили 4600 тонн сенажа, 543 тонны сена. Для того, чтобы получить доход от животноводства, необходима хорошая кормовая база. Иначе, как и здесь, надаивая в среднем 11,2 килограмма молока в день от одной коровы, далеко не уйти. И это в середине лета – когда зеленые корма в избытке. Вот, в хозяйствах «Урал» и имени Вахитова в настоящее время продуктивность коров превышает 25-29 килограммов.

- В поле хлеба есть, и трав много. Если сможете заготовить корма для скота в достаточном количестве, и показатели улучшатся. А в общем, у вас чувствуются изменения в положительную сторону, - оценил глава района Сергей Димитриев, ознакомившись с техникой и состоянием фермы деревни Ташлы-Елга.

А главная оценка будет уже после уборки – когда зерно будет в амбарах.