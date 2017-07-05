Гороскоп на 3 августа

03 Август 2017 | новости

Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться. Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Зато придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни – и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми. Ну а рискованных и азартных операций лучше избегать, разве что у вас на руках все козыри и вам известны карты противника.

ОВЕН

Овну следует быть предельно осторожным в общении – не исключены недопонимания и конфликты. Такой уж это день, что обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать свое недовольство, покритиковать или просто к чему-то придраться. Если Овен не хочет обид и ссор, самая верная тактика – включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.

ТЕЛЕЦ

Телец в делах имеет все шансы ощутить себя хозяином положения. Он будет контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет ему добиваться поставленных целей, однако в гороскопе Тельца есть свой подвох – жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют его звезды. Телец не будет склонен прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдет на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, ему стоит быть гибче, помня о том, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды гороскопа предупреждают, что они могут почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Близнецы способны испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде тех, что приготовить на ужин или что надеть, способны вызвать в душе бурю противоречивых эмоций. Так что совет на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.

РАК

Не стоит доверять своей интуиции, даже если ему покажется, что он отчетливо слышит ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным и любые поступки, совершенные под влиянием порыва, заведут Рака совсем не туда. В течение всего дня звезды гороскопа не советуют полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что он делает, могут гарантировать ему нужный результат.

ЛЕВ

Звезды гороскопа советуют Льву взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Как следует заняться делами все равно не получится, так что побалуйте себя всем тем, на что у вас обычно не хватает времени. Поход в салон красоты, на фитнес, шопинг – это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно – вот главный совет. Ну а вечер Льву стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.

ДЕВА

День, когда Дева способна свести на нет любые возникающие разногласия. Даже если вокруг бушует ссора, она сумеет сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут в спорном вопросе выбрать Деву третейским судьей. Если же споров не возникнет, люди просто будут чаще, чем обычно, спрашивать ее совета. Деве стоит использовать свои дипломатические таланты, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.

ВЕСЫ

Весам будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово «надо» будет вызывать у них аллергию! Скорее всего, дела, которые им неинтересны, Весы просто перенесут на неопределенное «потом», а сами займутся тем, чем им захочется. Если же Весам все-таки придется делать то, что им не по душе, они способны наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Весов: заниматься тем, что вызывает их интерес. Или же найти интерес в том деле, которым им волей-неволей приходится заниматься.

СКОРПИОН

Скорпион может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, он способен задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву – взяв на вооружение планы, Скорпион имеет все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.

СТРЕЛЕЦ

Перед Стрельцом может встать непростая задача, и от того, как он ее решит, будет зависеть многое. Возможно, придется принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст жизни новое направление. Так что решения Стрельца должны быть взвешенны и продуманны, ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.

КОЗЕРОГ

Неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Козерога из колеи, однако, поддавшись эмоциям, он лишь сильнее накалит обстановку. Ворчанием и недовольством вряд ли сможет решить проблему, поэтому лучший выход для него – это расслабиться, доверившись судьбе. Звезды гороскопа говорят, что, пустив дела на самотек, Козерог выиграет больше, чем если станет переживать впустую. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

ВОДОЛЕЙ

Звезды гороскопа предвещают ветер перемен – интересные новости, события или планы, которые внесут в его жизнь разнообразие. Речь может идти о встрече с человеком, с которым Водолей не виделся много лет, о новом проекте, новой работе, путешествии в далекие страны. Одиноким судьба предсказывает романтическое знакомство... Но все это только в том случае, если он не будет сидеть в четырех стенах и готов смело пойти навстречу новому.

РЫБЫ

В гороскопе Рыб будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни ими будут руководить практичность и амбиции. Благодаря такому настрою они отлично справятся с любым порученным им фронтом работ; единственное, чем им заниматься не стоит – это творчеством. День склоняет Рыб к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать в худшем случае подействуют во вред, в лучшем – будут малоэффективны.