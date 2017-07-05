ГИБДД перестанет выписывать штрафы с камер

02 Август 2017 | ГИБДД сообщает

Вот только радоваться автомобилистам раньше времени не стоит. Министерство внутренних дел решило переложить право выписывать штрафы за нарушение ПДД в автоматическом режиме на региональные власти.

Как передает Автотат.ру, для этого потребуется разработать и внедрить единые требования к комплексам фото- видеофиксации, а также внести необходимые поправки в КоАП РФ. Уже сейчас МВД дополнила статью 2.6.1 новой фразой:

“Требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и средствам фото- и киносъемки, видеозаписи, а также порядок обработки и хранения информации, получаемой с их помощью, определяются Правительством Российской Федерации”.

Сейчас комплексы фиксации правонарушений работают исходя из требований двух ГОСТов, однако выяснилось, что в соответствии с ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» это вовсе не обязательно. Единые требования должны разработать непосредственно в правительстве РФ и обязать их выполнять региональным властям.

Напомним, что сейчас в России функционируют 7.6 тысяч стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД и около 4 тыс. передвижных.