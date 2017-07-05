В Кукморе трое индивидуальных предпринимателей привлечены к ответственности за пропаганду наркотических средств

02 Август 2017 | новости Печать

В Кукморе трое индивидуальных предпринимателей привлечены к ответственности за пропаганду наркотических средств

С целью выявления лиц, осуществляющих пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства,  и иных потенциально опасных психоактивных веществ, сотрудниками полиции отдела МВД России по Кукморскому району в первом полугодии этого года  были проведены  ряд целевых рейдовых мероприятий по проверке торговых точек индивидуальных предпринимателей,  осуществляющих продажу одежды.

По результатам мероприятий полицейскими трое индивидуальных предпринимателя  привлечены к административной ответственности за пропаганду наркотических средств.  

Напоминаем, что  за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, и иных потенциально опасных психоактивных веществ, согласно ст. 6.13 КоАП РФ предусмотрено административное наказание, виде административного штрафа, либо административного приостановления трудовой деятельности.

 


Отдел МВД России по Кукморскому району


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