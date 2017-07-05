В Кукморе трое индивидуальных предпринимателей привлечены к ответственности за пропаганду наркотических средств

По результатам мероприятий полицейскими трое индивидуальных предпринимателя привлечены к административной ответственности за пропаганду наркотических средств.
Напоминаем, что за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, и иных потенциально опасных психоактивных веществ, согласно ст. 6.13 КоАП РФ предусмотрено административное наказание, виде административного штрафа, либо административного приостановления трудовой деятельности.