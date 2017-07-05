В Кукморе трое индивидуальных предпринимателей привлечены к ответственности за пропаганду наркотических средств

02 Август 2017 | новости

С целью выявления лиц, осуществляющих пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, и иных потенциально опасных психоактивных веществ, сотрудниками полиции отдела МВД России по Кукморскому району в первом полугодии этого года были проведены ряд целевых рейдовых мероприятий по проверке торговых точек индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу одежды.

По результатам мероприятий полицейскими трое индивидуальных предпринимателя привлечены к административной ответственности за пропаганду наркотических средств. Напоминаем, что за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, и иных потенциально опасных психоактивных веществ, согласно ст. 6.13 КоАП РФ предусмотрено административное наказание, виде административного штрафа, либо административного приостановления трудовой деятельности.



Отдел МВД России по Кукморскому району

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