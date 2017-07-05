Ежедневный оперативный прогноз по Татарстану

02 Август 2017 | новости Печать

Ежедневный оперативный прогноз по Татарстану

Консультация-предупреждение об интенсивности метеорологических явлений 

 

Во второй половине дня, вечером 3 августа на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями юго-западного ветра до 15-20 м/с.

 

на  3 августа

Переменная облачность. Ночью без осадков; во второй половине дня, вечером местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 5-10, днем порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13..+16˚,  

максимальная температура воздуха днем +25..+29˚.

 

на  4 августа

 

Переменная облачность. Дождь, днем местами. В отдельных районах гроза. Ветер западный 4-9, местами порывы до 14 м/с, при грозе кратковременно до15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14..+19º, максимальная температура воздуха днем +22..+27º.

 

на  5 августа

 

Переменная облачность. Ночью без осадков; днем дождь, местами гроза. Ветер  юго-западный 6-11, местами порывы до 14 м/с, при грозе кратковременно до15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13..+18º, максимальная температура воздуха днем +24..+29º.


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