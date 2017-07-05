В Казани делегатам ВКТ презентовали портал «Центр татарской литературы»

02 Август 2017 | новости

Сегодня в Казани начал свою работу VI съезд Всемирного конгресса татар, который продлится до 6 августа. В форуме принимают участие более 1000 делегатов и гостей из 73 регионов России и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья, сообщает ИА «Татар-информ».

Директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин в пресс-центре презентовал перед делегатами конгресса уникальный сайт «Центр татарской литературы». Сайт существует уже два года, но, пока его не рекламировали, а занимались лишь исследованием аудитории. За это время его посетили 15 тыс. человек. Сайт работает на трех языках. В скором времени планируется внедрение еще и татарского языка на латинице. Доступ к сайту возможен и со смартфонов, его можно посещать через мобильные приложения.

Главное преимущество портала – это возможность читать книги в цифровом формате. 90 процентов книг можно прочесть бесплатно. Платные – это, как правило, новинки последних трех лет либо книги авторов, которые хотели бы получить вознаграждение.

«В последнее время стали популярны аудиокниги. Их преимущество в том, что их можно слушать в машине, в дороге. И у издательства есть планы по изданию аудиокниг в ближайшем будущем. Книги будут читать известные дикторы», – сообщил Ильдар Сагдатшин.

Сайт www.tatkniga.ru – это площадка для интересующейся татарской литературой аудитории. Этот уникальный ресурс, который знакомит с самобытной культурой и историей татарского народа, мудростью татарских писателей и поэтов, красотой татарского языка.