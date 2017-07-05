11 новых школ построят в Татарстане

В республике на строительство объектов образования с 2011 по 2016 год было потрачено около 7 млрд рублей. Построено 35 новых школ, рассчитанных в общей сложности на 9,3 тысяч учеников.
Уже с начала этого года на строительство объектов образования в республике выделено 4,8 млрд рублей. Среди новых школ – 80-местная школа в селе Татарское Бурнаево Алькеевского района с детским садом на 20 мест, школа в Арске по улице 90 лет ТАССР, школа со спортзалом в Черемшанском районе.
Учебные заведения возводятся по разным программам. Одни финансируются из бюджета отдельным распоряжением Кабмина РТ, другие получают средства в рамках федеральной целевой программы «Жилище», которая формируется по заявкам субъектов на условиях софинансирования. А есть отдельная программа, которая проходит по линии Министерства образования РФ по созданию дополнительных мест в школах – здесь доля федерального бюджета преобладает над республиканским.
Вне республиканской программы по строительству объектов образования был возведен блок международной школы в Казани, расположенной по адресу: ул. Мавлютова, д. 5. Он рассчитан на 420 мест. Также вне программы построена школа на 15 мест в деревне Большие Тюлязи Тюлячинского района.
Кроме этого, представитель Минстроя РТ заявил, что уже к сентябрю в селе Высокая Гора появится школа с центром детского творчества. Новые школы также откроются в Арске, Набережных Челнах, Казани.
Напомним, в Набережных Челнах завершается строительство самой крупной школы в городе. Новое образовательное учреждение откроется в 36-м комплексе на 1224 места уже в новом учебном году.