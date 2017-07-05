11 новых школ построят в Татарстане

02 Август 2017 | новости

В Татарстане в 2017 году начато строительство 11 новых школ, пять из которых будут сданы до начала следующего года. Новые учебные учреждения обеспечат местами около 6,7 тысяч детей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

В республике на строительство объектов образования с 2011 по 2016 год было потрачено около 7 млрд рублей. Построено 35 новых школ, рассчитанных в общей сложности на 9,3 тысяч учеников.

Уже с начала этого года на строительство объектов образования в республике выделено 4,8 млрд рублей. Среди новых школ – 80-местная школа в селе Татарское Бурнаево Алькеевского района с детским садом на 20 мест, школа в Арске по улице 90 лет ТАССР, школа со спортзалом в Черемшанском районе.

Учебные заведения возводятся по разным программам. Одни финансируются из бюджета отдельным распоряжением Кабмина РТ, другие получают средства в рамках федеральной целевой программы «Жилище», которая формируется по заявкам субъектов на условиях софинансирования. А есть отдельная программа, которая проходит по линии Министерства образования РФ по созданию дополнительных мест в школах – здесь доля федерального бюджета преобладает над республиканским.

Вне республиканской программы по строительству объектов образования был возведен блок международной школы в Казани, расположенной по адресу: ул. Мавлютова, д. 5. Он рассчитан на 420 мест. Также вне программы построена школа на 15 мест в деревне Большие Тюлязи Тюлячинского района.

Кроме этого, представитель Минстроя РТ заявил, что уже к сентябрю в селе Высокая Гора появится школа с центром детского творчества. Новые школы также откроются в Арске, Набережных Челнах, Казани.

Напомним, в Набережных Челнах завершается строительство самой крупной школы в городе. Новое образовательное учреждение откроется в 36-м комплексе на 1224 места уже в новом учебном году.