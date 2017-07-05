Татары из Канады: «Приятно, что в Казани везде звучит татарская речь»

02 Август 2017 | новости

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). VI съезд Всемирного конгресса татар сегодня начал свою работу в Казани. Представители делегации из канадского Монреаля Лейла Арифуллова и Фирдауза Фаизова рассказали ИА «Татар-информ» о том, как живет татарская диаспора в североамериканской стране.

«Я была в Казани, когда мне было 15-16 лет, и с тех пор мечтала сюда вернуться, – рассказала Лейла Арифуллова, – Город очень сильно изменился, вырос, много новых зданий. Приятно, что везде звучит татарский язык: в аэропорту, в транспорте объявляют остановки».

По признанию Фирдаузы Фаизовой, сегодня татарская община в Монреале насчитывает около 70 человек. «Мы очень часто встречаемся, общаемся. Отмечаем Сабантуй, чак-чак бэйрэме, мусульманские праздники», – отметила она.

Делегаты из Канады заметили, что недавно к ним на турнир приезжала юношеская хоккейная команда из Альметьевска. По словам канадских татар, хоккеисты из Татарстана произвели хорошее впечатление на жителей Монреаля.

«Проводилось около десяти матчей на родине хоккея, в Монреале. Тем не менее наши ребята произвели фурор. Даже в местных газетах публиковались заметки о том, как они блестяще играли, как они были подготовлены, какие они воспитанные. Было очень приятно прочитать в местных газетах о татарах», – поделилась Лейла Арифуллова.

Завтра в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени М. Джалиля состоится пленарная часть съезда ВКТ.