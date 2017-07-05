Начальник Кукморского отдела ЗАГС награждена Благодарственный письмом

02 Август 2017 | новости

За плодотворный труд и значительный вклад в совершенствование системы государственной регистрации актов гражданского состояния в республике Благодарственный письмом Кабинета министров Республики Татарстан награждена начальник районного отдела ЗАГС Зульфия Латыпова.