За плодотворный труд и значительный вклад в совершенствование системы государственной регистрации актов гражданского состояния в республике Благодарственный письмом Кабинета министров Республики Татарстан награждена начальник районного отдела ЗАГС Зульфия Латыпова.
Начальник Кукморского отдела ЗАГС награждена Благодарственный письмом
02 Август 2017 | новости Печать
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В Республике
Обнал обречен: чиновники придумали, как уничтожить «серые» схемы по НДС
На семинарах «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно» Владимир Туров расскажет бизнесменам, как законно снизить налоги.
08:56 02.08.2017
На семинарах «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно» Владимир Туров расскажет бизнесменам, как законно снизить налоги.
08:56 02.08.2017