Успейте увидеть новое световое шоу «Дыхание моря» в Набережночелнинском дельфинарии!

02 Август 2017 | Тема дня

Лето в самом разгаре, а вы еще не были в Набережночелнинском дельфинарии? Пришло время это исправить!

Ничто не пролетает так быстро, как долгожданные летние деньки. На дворе уже август, и осень не за горами. Но еще есть возможность порадовать своих близких настоящим летним приключением!

Световое шоу "Дыхание Моря" from Chelnu Delphinarium on Vimeo.

Этим летом в Набережночелнинском дельфинарии стартовала новинка летнего сезона — световое шоу «Дыхание моря»

Хотите прикоснуться к морю, услышать его дыхание, стать частью загадочного мира морских млекопитающих и познакомиться с ними поближе? Тогда ждем вас на новом световом шоу «Дыхание моря». Новое световое и музыкальное сопровождение, новые цирковые и эстрадные номера, выступления морских артистов создадут поистине фантастическую атмосферу праздника и заставят Вас почувствовать магическую силу морской стихии.

Световое шоу «Дыхание моря» длится около часа и полностью поглощает внимание, как взрослых, так и юных зрителей!

Дальневосточный белый кит, дельфины, морской котик, живая музыка, а также невероятные акробатические номера ждут своего зрителя!

Почувствуй дыхание моря в дельфинарии г. Набережные Челны!

Расписание представлений и стоимость билетов узнать здесь

К сожалению, «Дыхание моря» заканчивается уже в конце лета, поэтому поторопитесь порадовать своих близких поездкой на эту увлекательную программу!

Световое шоу «Дыхание моря» проходит в дельфинарии по субботам в 15.00ч. и воскресеньям в 11.00ч. Если же Вы запланировали свой отдых на другой день и время — не стоит отчаиваться, ведь в другие дни можно стать зрителем не менее интересной шоу-программы «Пираты Карибского моря»

«Пираты Карибского моря» - захватывающее морское приключение, в котором зрители смогут ощутить себя дружной и сплоченной командой корабля "Черная жемчужина". Чтобы путешествие прошло удачно, детям нужно выполнить несколько заданий и помочь нашему капитану корабля. Морские обитатели дельфинария: Черноморские дельфины Афалина, Дальневосточный белый кит и Южноамериканский морской котик будут помогать ребятам в выполнении заданий. А насколько они будут сложными, Вы сможете узнать, посетив наше новое представление.

Чем же еще можно порадовать себя и близких в Набережночелнинском дельфинарии?

· Плавание с дельфинами

· Фото с дельфинами

· День рождения в дельфинарии

Расписание представлений и стоимость билетов и услуг уточняйте на сайте или по тел. 8-800-707-45-47 (звонок бесплатный), (8552) 70-16-42

Предварительное бронирование и покупка билетов на сайте

Адрес: г. Набережные Челны, ул. Набережная Тукая, д.12

Устройте себе морское летнее путешествие. Набережночелнинский дельфинарий ждет вас!

Набережночелнинский дельфинарий

Набережные Челны, пос. ГЭС, ул. Набережная Тукая, 12. Тел: 8-800-707-45-47 (звонок бесплатный), 8(8552) 70-16-42

www.delfinariy-chelny.ru