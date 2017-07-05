Гороскоп на 2 августа

01 Август 2017 | новости

Звезды гороскопа едва ли позволят вам следовать заранее запланированному графику – день не склоняет к рутинным занятиям. Обычные дела будут даваться с трудом, зато на фоне расслабленности могут возникать неожиданные желания или увлечения. Такая порывистость способна привнести в жизнь элемент новизны, но все же старайтесь не выходить слишком далеко за рамки. Остерегайтесь резких шагов и непродуманных, поспешных решений.

ОВЕН

Звезды гороскопа обещают день неожиданностей и открытий. События могут вынудить Овна поменять свое мнение в каком-то вопросе, или же кто-то из окружающих сумеет его удивить. Не исключено, что человек, о котором он уже составил свое мнение, предстанет перед ним в неожиданном амплуа. Или же Овен и сам сделает что-то экстраординарное – такое, чего от него никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Овна будет шанс в этом убедиться.

ТЕЛЕЦ

В жизнь Тельца могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком плюс или минус. Это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды гороскопа предупреждают, что не стоит пускать ситуацию на самотек. В любом вопросе Тельцу необходимо принять осознанное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи – судьбоносными, а чувства – на всю жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

Какие бы решения Близнецы ни принимали, руководствоваться при этом они будут не логикой, а интуицией. Логика не позволит Близнецам точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции будет особенно громким. Благодаря ему ночью Близнецы могут видеть яркие сны, а днем – слышать подсказки своего подсознания. Звезды гороскопа советуют им не игнорировать свой внутренний голос – его советы помогут Близнецам тонко чувствовать момент и действовать в правильном ключе.

РАК

В отношениях Рака с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, ему откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Рак просто будет слишком требователен ко всем, кто находится с ним рядом, а в спорных вопросах не настроен на компромисс. Звезды гороскопа советуют хорошенько взвесить все за и против: стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.

ЛЕВ

Звезды гороскопа советуют Льву свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться. Куда именно направиться, зависит от его вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Лев окунулся в водоворот общения: все свои возможности он встретит именно там. Коммуникабельность поможет ему преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.

ДЕВА

Дева будет настроена наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец. День не склоняет ее к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Дева будет настроена за любое дело браться неспешно, а если возможно – и вовсе его отложить. Звезды гороскопа советуют посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Дева сумеет оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.

ВЕСЫ

В делах Весы будут чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что их может то и дело клонить в сон. Однако звезды гороскопа обещают, что если они преодолеют апатию, то не пожалеют. День предоставит им интересные возможности, воспользоваться которыми Весы смогут, только если полностью войдут в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками – от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Весам стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке – сказав что-либо не подумав, они рискуют себе навредить.

СКОРПИОН

Финансовые дела Скорпиона уверенно пойдут в гору. Возможно, в течение дня ему поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить ему зарплату или Скорпиону придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, Скорпиону стоит внимательно рассматривать любые приходящие к нему финансовые идеи и возможности – даже если на первый взгляд они покажутся странными.

СТРЕЛЕЦ

Настроение Стрельца стабильным не назовешь. С одной стороны, он может нервничать и раздражаться на людей, попавших ему под горячую руку, с другой же – способен на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Стрельца могут быть неподвластными логике. В течение дня в нем способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.

КОЗЕРОГ

День, когда Козерогу стоит подчиниться течению обстоятельств: он может оказаться в ситуации, когда будет бессилен что-либо предпринять. К примеру, у него перехватят инициативу или не прислушаются к его мнению, а может быть, он просто будет не в состоянии повлиять на события… Если что-то подобное произойдет, звезды гороскопа советуют Козерогу смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению – самое мудрое, что он может сделать.

ВОДОЛЕЙ

Непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Водолей может самыми нестандартными методами. Если в какой-то из сфер своей жизни Водолей запланировал перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день он вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, могут неожиданно «выстрелить» прямо в «десятку». Кроме того, гороскоп весьма благоприятен для любви – в этот день Водолей способен приятно удивить своего партнера.

РЫБЫ

На первый план в гороскопе Рыб обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к ним, Рыбам же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Рыбы способны организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой – выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для них сделать хороший шаг по карьерной лестнице.