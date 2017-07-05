Сотрудник МакДональдса опубликовал жуткие фото, вот почему вам лучше никогда не заказывать еду в этом месте

01 Август 2017 | новости

Некий молодой человек, утверждающий, что он работает в «Макдональдсе», опубликовал тошнотворные фото из автомата по производству мороженого, сообщает Daily Mail.

Человек, известный в Twitter под именем «Ник», выложил несколько снимков, которые быстро стали вирусной сенсацией.

На фото изображён металлический лоток, по его словам, вытащенный из автомата по производству мороженого и полный какой-то зелёной дряни.

«Вот что находится внутри автомата для мороженого в Макдональдсе», — написал он.

Его твит собрал 14 000 ретвитов и тысячи комментариев. Позднее он добавил:

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«Многие ссылаются на эти снимки и говорят, что в этом причина, почему автомат так часто сломан. Это неправда, автомат прекрасно работает с этой штукой».

Многие пользователи предположили, что это на самом деле жироотстойник, на что «Ник» ответил:

«Это из автомата по производству мороженого! Это не жироотстойник!»

Затем он выложил фото собственно жироотстойника, а также других грязных автоматов и полов.



Он сообщил:

«Меня уволили из Макдональдса. Я всё стратегически распланировал, потому что в следующую пятницу начинаю новую работу. Я и так планировал увольняться».

В последнем твите он написал:

«Раз уж я рассказываю всю правду о Макдональдсе, то заодно покажу вам, что вы едите… Только что из морозилки!»