Санаторий «Васильевский» впервые в этом году набрал отряд детей с сахарным диабетом

01 Август 2017 | новости

(Зеленодольский район, 1 августа, «Татар-информ», Юлия Косолапкина). В санатории «Васильевский» прошел день открытых дверей профильной лагерной смены детей-инвалидов с сахарным диабетом. Детские оздоровительные смены проходят на базе санатория в течение всего года. В этом году впервые был набран отдельный отряд детей с сахарным диабетом под названием «Баллы барс».

«Программа оздоровления ребятишек работает с 2007 года, с 2008 года силами диабетического сообщества мы проводили лагерные смены "Баллы барс" на территории национального парка "Марий Чодра". Благодаря поддержке Рустама Минниханова, Василя Шайхразиева в этом году году состоялся этот проект – профильный лагерь», – рассказал председатель Диабетического общества инвалидов Республики Татарстан Ильшат Гарипов.

Ильшат Гарипов отметил, что подобные летние лагеря призваны расширить возможности детей с сахарным диабетом, научить активному отдыху, создать для этого все условия. Со слов председателя Диабетического общества инвалидов РТ, в нашем регионе около 700 детей больны сахарным диабетом. Это заболевание на третьем месте среди причин смертности трудоспособного населения, поэтому так важно следить за нормальным уровнем сахара в крови.

«В проекте "Баллы барс" я уже четвертый раз, до этого были в лесу в "Марий Чодра", очень нравились сплавы, жизнь в палатках, сейчас тоже все очень здорово. Здесь отдых более цивилизованный, больше реабилитации, проходит лечение, тут очень хорошее питание. В этом отряде есть и знакомые ребята, и новенькие. Им всегда хотим помочь, подсказать, чтобы быстрее влились в коллектив», – отметил представитель отряда Марсель Гимадиев. Он отметил, что здесь все помогают друг другу, в школе его заболевание воспринимают нормально. «Если станет плохо, мне сразу помогут. Это не болезнь, а образ жизни, он никаких вопросов не вызывает», – добавил Марсель Гимадиев.