Главные законы августа, которые изменят жизнь россиян

01 Август 2017 | новости

Работающие пенсионеры начнут получать повышенную пенсию

С первого августа пенсии работающих пенсионеров могут увеличиться более чем на 222 рубля. Но не у всех - это максимальная прибавка, которую можно будет получить в этом году в результате традиционного ежегодного пересчета. 222 рубля - это три пенсионных балла, каждый из которых для нынешней коррекции стоит по 74,27 рубля. Для этого достаточно было в 2016 году иметь зарплату около 20 тысяч рублей в месяц, и чтобы работодатель платил взносы в социальные фонды, рассказали ранее "Российской газете" в Пенсионном фонде России. Коррекция, напомним, это не индексация на уровень инфляции, которую выплачивают неработающим пенсионерам.

Бизнес сэкономит на спецодежде для сотрудников

С первого августа у крупных компаний и индивидуальных предпринимателей появится возможность экономить на спецодежде. Об этом говорится в Приказе Минтруда России от 29.04.2016 N 201н. Теперь экипировку для своих сотрудников, а также средства защиты отечественного производства можно покупать за счет средств Фонда социального страхования РФ. Правда, страховое возмещение работодатели получат не сразу, так как о возмещении расходов можно подать "заявку" не ранее 2018 года. Компаниям нужно запомнить еще один момент. Одежда должна быть не просто произведена в России, а сделана обязательно из отечественных тканей и материалов.

Россия начинает выдачу электронных виз

С первого августа иностранные туристы смогут въезжать на территорию России по электронной визе. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 30.05.2017 N 667. Но это пока могут сделать только те, кто прибудет в нашу страну через Свободный порт Владивосток. Как правило, пользуются пунктами пропуска через границу во Владивостоке граждане из Китая, Японии, Северной Кореи, Сингапура, Индии, Ирана, Турции и Мексики.

Чтобы получить электронную визу, нужно минимум за четыре дня до поездки в Россию отправить заявление о получении визы на сайте МИД России и прикрепить к нему цифровую фотографию. Срок действия электронной визы составляет 30 календарных дней. Консульский сбор не взимается.

Малый бизнес уравняют с крупными компаниями

С 19 августа компании и индивидуальных предпринимателей (ИП) уравняют в правах. Об этом говорится в Федеральном законе от 18 июля 2017 г. N 173-ФЗ "О внесении изменений в статью 55 части первой Налогового кодекса Российской Федерации". Правила определения начала и окончания налогового периода при создании, ликвидации или реорганизации компаний будут распространены и на ИП. Теперь если он оформился в декабре, то первый налоговый период - это период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания. Это касается индивидуальных предпринимателей, которые регистрируются в период с 1 декабря по 31 декабря.

Поправки установят и особенности определения организациями и ИП первого и последнего налогового периода, если уплата налога осуществляется ежеквартально или ежемесячно. Также уточнены правила определения налогового периода при постановке на учет и снятии с учета адвоката, медиатора, нотариуса, занимающегося частной практикой, арбитражного управляющего, оценщика, патентного поверенного и иных лиц, занимающихся частной практикой, рассказал ранее "Российской газете" Давид Капианидзе, руководитель налоговой практики BMS Law Firm. По словам эксперта, это важные изменения, поскольку они помогут избежать разного рода расхождений при исчислении налогов, следовательно, и дальнейших судебных споров".

В России появится новая алкогольная "марка"

31 июля станет последним днем, когда можно смело продавать алкоголь со старыми акцизными марками. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 27.07.2012 N 775.

До этого срок их действия заканчивался 1 сентября 2016 года. Но по просьбе компаний, которые занимаются оборотом и розничной продажей алкоголя, ограничения отложили на один год.

Также перенос был нужен еще для того, чтобы успеть напечатать нужное количество новых акцизных марок. Так как нехватка могла привести к остановке поставок импортного алкоголя.