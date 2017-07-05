Казань примет IV республиканский форум социально ориентированных НКО

01 Август 2017 | новости

На предстоящем форуме планируется обсудить и вовлеченность граждан в социально- экономическое развитие республики, учитывая, что это направление, равно как и вклад НКО в развитие Татарстана, отражено в Стратегии социально – экономического развития республики до 2030 года

Сегодня в республике зарегистрировано порядка 6 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций. Многие из них примут участие в форуме, а специалисты оценят результаты их двухгодичной работы, рассмотрят лучшие практики и в какой сфере они наиболее активно применялись, а также обсудят проблемы НКО. О предстоящем форуме сегодня на пресс-конференнөии в ИА «Татар-информ» говорил в Казани Анатолий Фомин, председатель Общественной палаты РТ и Олег Пелевин, заместитель министра экономики республики.

Форум проводится раз в два года. Однако до пленарного заседания, которое намечено на 1 декабря этого года, раз в месяц будут проводиться секции, на которых будут обсуждаться острые вопросы НКО. Эти встречи будут проводиться не только в Казани, но и в других городах республики. На сентябрьской секции участники поднимут вопрос взаимодействия социально ориентированных НКО и бизнеса.

По итогам Форума в планах организаторов присуждение премии Президента Татарстана «За вклад в развитие институтов гражданского общества».

Между тем социально ориентированные некоммерческие организации сегодня нацелены не только на гранты, но и на бизнес, на зарабатывание оказанием качественных соцуслуг, отметили в минэкономики республики. Наибольшее внимание специалистов устремлено на качество оказываемых услуг. Для обучения участников этого процесса в Татарстане создаются ресурсные центры.

Два центра существуют в Казани и Камской экономической зоне. На будущий год намечено открытие центра в Альметьевской экономической зоне. Кроме того, во всех муниципалитетах внедряется программа поддержки социально ориентированных организаций. Сейчас уже идет третий этап реализации, и с каждым последующим этапом будет расти финансирование из бюджета республики.

Отметим, что в Татарстане с 2010 по 2016 год около 580 социально ориентированных некоммерческих организаций получили финансовую помощь на общую сумму в 3,7 млрд. рублей. Финансовая помощь некоммерческим организациям направляется из различных источников, в том числе федерального, республиканского и местного бюджетов.

На предстоящем форуме планируется обсудить и вовлеченность граждан в социально- экономическое развитие республики, учитывая, что это направление, равно как и вклад НКО в развитие Татарстана, отражено в Стратегии социально – экономического развития республики до 2030 года.