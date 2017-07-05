В период ЧМ по футболу 2018 татарстанцам будет сложно оформить загранпаспорта

01 Август 2017 | новости

Артем Кузнецов, начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ, рассказал ИА «Татар-информ» о работе своего ведомства во время чемпионата мира по футболу в будущем году.

– Самый главный мой совет – нужно получать загранпаспорт с сентября по март – в течение года можно спокойно прийти, подать документы и получить паспорт, не бегая сломя голову. Этим летом мы наблюдали, как люди сначала покупают путевку, а потом штурмуют наши подразделения и говорят, что им нужно выезжать, у них через 10 дней путевка горит, они теряют деньги, а мы не можем им дать паспорт – закон есть закон, - отметил Артем Кузнецов.

Изменения не связаны с порядком получения и выдачи, нововведений в законодательство не было. Сложности в оформлении документов связаны с естественным притоком иностранных граждан в страну и в республику летом, а тем более в дни ЧМ по футболу 2018, а также с тем, что граждане стали активнее оформлять загранпаспорта после открытия некоторых южных стран для отдыха.

Это подтверждает и статистика миграционной службы. Около 19 тысяч паспортов зарубежного образца было выдано в прошлом году, а в текущем году эта цифра достигла 60 тысяч. Между тем, для населения были созданы некоторые удобства.

Если раньше документы на оформление загранпаспорта и российского паспорта можно было сдать только через подразделения миграционной службы республики, то теперь это можно сделать через многофункциональные центры. Сейчас в ведомстве работают над возможностью получения готовых документов через МФЦ. Не стоит также забывать и портале государственных услуг.

- В мае вышел указ Президента Российской Федерации, касающийся проведения Кубка конфедераций, который уже прошел, и Чемпионата мира по футболу. Во время Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу все госуслуги оказывались и будут оказываться только в наших подразделениях. В это время, в течение месяца услуги в МФЦ и в единых расчетных центрах оказываться не будут, - подчеркнул Артем Кузнецов.

Начальник Управления по вопросам миграции МВД по республике настоятельно рекомендует гражданам, которые оформляют паспорта, прописываются и выписываются и т.д., делать это до июня 2018 года или после июля. Сегодня для удобства населения открыто пять биометрических кабин – две находятся на улице Чехова, в нашем подразделении, и по одной в подразделениях Авиастроительного, Советского и Приволжского районов Казани.

Напомним, паспорт нового образца стоит 3,5 тысячи рублей, паспорт старого образца – 2,5 тысячи рублей. При оформлении документов через портал госуслуг дается скидка в 30 процентов. Биометрический паспорт выдается на 10 лет, а паспорт старого образца – на 5 лет.