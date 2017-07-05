С 1 августа у работающих пенсионеров повысится пенсия

Работающие пенсионеры получат прибавку‍. Размер выплат с 1 августа увеличится примерно на 200 рублей. Это повышение коснется около 14,3 миллионов пожилых граждан и инвалидов.

Как пояснили ТАСС в Пенсионном фонде России (ПФР), на беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.