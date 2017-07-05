С 1 августа у работающих пенсионеров повысится пенсия

01 Август 2017 | новости Печать

С 1 августа у работающих пенсионеров повысится пенсия
Работающие пенсионеры получат прибавку‍. Размер выплат с 1 августа увеличится примерно на 200 рублей. Это повышение коснется около 14,3 миллионов пожилых граждан и инвалидов.
 
 
Как пояснили ТАСС в Пенсионном фонде России (ПФР), на беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.
 
Размер прибавки зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных страховых взносов работодателем и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов, сообщает ТАСС.
 


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