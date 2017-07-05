В Кукморском лагере «Сосенка» завершилась смена «Дневной дозор» (фото)

01 Август 2017 | новости

В Детском оздоровительном лагере «Сосенка» завершила свою работу профильная военно-патриотическая смена «Дневной дозор». В течение десяти дней дети из «Дневного дозора» и сотрудники отдела районного отдела внутренних дел провели плечом к плечу.

Ребята освоили азы административного, уголовного права, повторили правила дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, закрепили навыки строевой и огневой подготовки и узнали немало интересного о работе сотрудников полиции.

В церемонии закрытия принял участие начальник районного отдела внутренних дел Рамиль Нургалиев. Он поздравил ребят с окончанием смены. Отметил их успехи и стремления. Сказал добрые, напутственные слова в адрес юных патриотов, после чего состоялось награждение победителей различных конкурсов.