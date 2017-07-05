В Татарстане начнет работу первая в России региональная лизинговая компания

01 Август 2017 | новости

Участниками программы лизинга могут быть индивидуальные и малые предприятия республики. Предмет лизинга – промышленное оборудование, оборудование в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и иное высокотехнологичное оборудование. Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составит 8 процентов годовых, отечественного производства – 6 процентов годовых, авансовый платеж – от 15 процентов, срок договора лизинга – до 60 месяцев. Сумма лизинговой сделки от 5 до 200 миллионов рублей. Заключение первых лизинговых сделок планируется в сентябре 2017 года.

Желающим принять участие в данной программе просьба обратиться в отдел территориального развития районного Исполнительного комитета.