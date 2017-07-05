МЧС по РТ предупредил о тумане

01 Август 2017 | новости Печать

МЧС по РТ предупредил о тумане

Утром 1 августа 10.00 местами на западе РТ ожидается туман с видимостью 500 м и менее.


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