Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 31 июля по 6 августа

31 Июль 2017 | новости

Популярная телеведущая и астролог Василиса Володина знает, как правильно взаимодействовать со звездами и планетами, чтобы использовать их энергию себе во благо.

Астрологический прогноз на неделю с 31 июля по 6 августа поможет вам избавиться от негативных мыслей и найти наикратчайший путь к успеху в любой сфере жизни. Повышайте энергетику любыми способами: правильным питанием, позитивным отношением к жизни, созидательными мыслями. Это будет первым шагом к успеху.

Овен

Овнам рекомендуется на этой неделе руководствоваться поведением и состоянием Луны. Она почти все время будет слаба, что можно расценивать как положительный факт, поскольку Луна является вашим антагонистом. Ее энергия деструктивна, поэтому самыми светлыми и безоблачными днями будут выходные и пятница. В эти три дня Луна будет пребывать в Козероге, который полностью лишит ее сил. Проблемы могут возникнуть только 2 и 3 августа, когда ночное солнце будет находиться в Знаке Стрельца. 31 и 1 августа можно полностью посвятить делам. В любви, как и на работе или в бизнесе, важно будет правильно оценить ситуацию и расставить приоритеты.

Телец

Меркурий, Уран и Нептун создадут для вас довольно полярные условия. Уран в Овне окажет сопротивление при попытках начать какие-то новые дела, а Нептун поспособствует нарушению нормального хода жизни. Сейчас для вас это может быть очень губительно, так что не выкладывайтесь по полной — лучше просто отдохните. Меркурий же будет очень активным, пребывая в созвездии Девы. Его задача — помощь. Он будет стараться залатать все энергетические пробоины, образованные Нептуном и Ураном. Это будет противостояние взглядов, интересов, что негативно отразится на вашей удаче.

Близнецы

Солнце и Плутон, два самых непохожих космических объекта, будут на этой неделе править балом. К сожалению, оба будут деструктивны по отношению к энергетике Близнецов. Плутон, выйдя на первый план, сделает всё, чтобы отдалить вас от близких людей и от второй половинки. Если вы находитесь на стадии поиска любви, то шансы встретить того самого человека гораздо меньше, чем обычно.

Солнце же будет сильным во Льве, поэтому не спешите отправлять людей в черный список одного за другим. Вы рискуете остаться совсем одни. Наоборот, проявляйте активность и будьте дипломатичными. Помогайте людям, чтобы потом они помогли вам.

Рак

Венера в Раке всю неделю будет активной лишь наполовину. Эта планета может заставить вас совершать необдуманные поступки. Постарайтесь постоянно держать рядом с собой близкого человека, который бы мог своевременно указать вам на то, что вы сильно рискуете.

С другой стороны, та же Венера сделает вас более сильными в эмоциональном плане. Самая сложная работа будет даваться гораздо проще, чем обычно, так что если вы будете выбирать отдых, то отдавайте предпочтение активному — сходите в поход, поработайте на даче, займитесь спортом. Следите за питанием и не злоупотребляйте спиртными напитками. На выходных попробуйте заранее спланировать дела на неделю вперед.

Лев

Марс и Сатурн — это ваши планеты-напарники на этой неделе. Точнее, Марс, а Сатурн будет лишь создавать иллюзию помощи, давая вам пустые надежды на успех. В начале недели вам лучше заручиться поддержкой других людей. Не доверяйте своей интуиции — ее полностью деактивирует умеренно сильный Сатурн в Стрельце. Его ретроградное движение добавит масла в огонь, заставив вас подумать, что вы потеряли хватку, что вам не везет. Это не так, потому что Марс во Льве тоже будет активен. Это позволит вам отражать любые нападки судьбы, врагов, недоброжелателей. Успех кроется в последовательности, в спокойствии и стойкости духа.

Дева

Луна, покровительствующая вам, на этой неделе сдаст позиции. В первые два дня, 31 июля и 1 августа, она будет в Скорпионе очень слабой. В среду и четверг можно будет поработать, чтобы наверстать упущенное, так как ваша энергетика повысится из-за перехода Луны в созвездие Стрельца. В конечном итоге все станет еще хуже, чем было, потому что Луна полностью лишится сил в пятницу и в выходные из-за союза с Козерогом.

Плутон в Козероге будет активен наполовину, но из-за своей повышенной значимости он заставит вас совершать странные поступки по отношению к другим людям. Побудьте в уединении в конце недели. Нейтральный Юпитер в Весах усугубит положение, так как снизит вашу интеллектуальную силу.

Весы

На этой неделе только Солнце будет выделяться для вас, однако его воздействие будет деструктивным. Это значит, что на время придется забыть про эгоизм и свои проблемы. Посвятите эту неделю любимым людям и друзьям, которым нужна ваша помощь. Ничего не требуйте взамен, это будет лишним.

Чтобы остаться на плаву и сохранить нормальное расположение духа, вам рекомендуется сменить обстановку, съездить куда-нибудь и получить новые впечатления и эмоции. Займитесь собой ближе к концу недели, купите что-нибудь новое из одежды, но не тратьте много, так как есть шанс не остановиться вовремя и остаться без средств.

Скорпион

Уран 3 августа станет ретроградным. Это значит, что придется сменить модель поведения на работе и в любви, если вы еще не нашли свою половинку. Это ваше время, так что займитесь решением самых насущных дел и проблем. Сейчас вам лучше не откладывать ничего не потом. Не бойтесь дилемм — трудный выбор будет даваться легко.

Также это будет прекрасная неделя для физических упражнений, для спорта. Больше будьте на ногах, избегая сидячего образа жизни или компенсируя его тренировками. Если у вас есть вредные привычки, то пришла пора с ними расстаться. Хватит сомневаться в силе своего характера — это ваше время, так что используйте его по максимуму.

Стрелец

Солнце во Льве будет наиболее актуальным для вас в грядущий период времени. Его сила будет велика из-за пребывания в вашем Знаке Зодиака. Такой расклад хорош для работы, любви и всего, к чему у вас лежит душа. Ищите нечто новое в жизни, неустанно сканируя мир на наличие чего-то интересного. У вас будет возможность найти любовь, новый источник дохода, новую работу, друзей, единомышленников. Это светлое время для вас, поскольку удача на вашей стороне.

Козерог

Марс и Юпитер будут бороться друг с другом на этой неделе, что плохо отразится на вашей удаче. Это будет борьба души и тела, здравого смысла и эмоций. Юпитер будет негативно воздействовать на вас, так как его пребывание в Весах активизирует вашу неуверенность. Возможно, вы будете полны нерешительности на этой неделе.

Марс во Льве будет тоже активен наполовину, но его воздействие затронет ваше тело. Занятия спортом помогут вам уйти от переживаний и забыть о проблемах. 1 августа планета будет в положительном аспекте с Нептуном. Это будет самый продуктивный и приятный день на неделе для Козерогов.

Водолей

Сатурн и Венера объединят усилия с 31 июля по 6 августа, чтобы помочь вам справиться со всеми возможными неурядицами. Начните с избавления от всего самого ненужного. Это касается не только старых вещей, но и глубоко засевших отрицательных мыслей и неуверенности, приводящей к появлению негативных программ.

Сатурн в Стрельце Поможет вам найти мотивацию и силы для преодоления новых проблем, а Венера в Раке подскажет, с чего лучше начать движение к счастью и признанию. Вам повезет не только в работе и финансах, но и в любви, так что шире плечи и тверже шаг.

Рыбы

Окунитесь в дела насущные. На вашей стороне на этой неделе будет сильный Нептун в Рыбах и сильный Марс во Льве, но всю картину может испортить Меркурий, который способен увести вас в мир грез. Его энергия невероятно сильна из-за пребывания в Деве. Эта планета может перевернуть всё с ног на голову, если вы не будете чрезвычайно осторожными. Не отправляйтесь в путешествия в первые пару дней, а к концу недели не оставайтесь одни. Заручитесь поддержкой того, кому вы можете доверять всегда и везде. Если таких людей нет, то останьтесь дома и расслабьте в одиночестве. Основа успеха в начале августа для вас — предусмотрительность.

Пора избавляться от лени и апатии. Эти недуги страшнее всего, ведь от них исходит много новых проблем. Мотивируйте себя и совершенствуйтесь.

dailyhoro.ru