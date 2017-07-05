Врачу райбольницы вынесли приговор за смерть 2-летней девочки

31 Июль 2017 | новости

К полутора годам ограничения свободы приговорил Нурлатский районный суд заведующую отделением местной ЦРБ, по чьей вине в медучреждении скончалась двухлетняя девочка, сообщает пресс-служба правозащитной организации «Акцент».

Также судья запретил ей заниматься врачебной деятельностью в течение ближайшего года.

31 июля прошлого года в медучреждение поступила девочка. Как отмечается в материалах уголовного дела, врач не провела обязательные процедуры осмотра и ошибочно оценила состояние ребенка как среднее. При этом заведующая не поручила следить за ним дежурному врачу, после чего ушла домой. В результате на протяжении 15 часов девочке не оказывалась медицинская помощь.

При этом врач, отмечается в деле, на следующий день не заполнила медицинскую карту девочки. Из-за этого другие врачи так и не смогли организовать лечебный процесс. В результате 2 августа ребенок скончался.

— Девочке не было назначено этиопатогенетическое и симптоматическое лечение. Это привело к полиорганной недостаточности, развившейся в результате генерализованной вирусной инфекции с поражением миокарда и центральной нервной системы, — отмечается в заявлении судмедэкспертов.