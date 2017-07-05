Новое в законодательстве в части досудебного порядка урегулирования некоторых споров

31 Июль 2017 | Прокуратура

Подписан Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ, уточняющий досудебный порядок урегулирования некоторых споров, связанных с нарушением интеллектуальных прав и отменяющий его по ряду других дел.

Так, документом устанавливается, что правообладатель обязан предъявлять претензию до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации, если и правообладатель, и нарушитель исключительного права являются юрлицами или ИП и спор подведомствен арбитражному суду.

Кроме того, досудебный порядок урегулирования будет распространяться на споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Если заинтересованное лицо сочтет, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых знак зарегистрирован, то он будет вправе направить правообладателю предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак. Также оно сможет предложить правообладателю заключить с ним договор об отчуждении исключительного права на знак. При этом подобное предложение может быть направлено не ранее чем через 3 года с даты госрегистрации знака. В случае, если в течение двух месяцев со дня направления предложения правообладатель не подаст заявление об отказе и не заключит договор об отчуждении, заинтересованное лицо будет вправе в течение 30 дней с момента истечения указанного срока обратиться в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Помимо этого уточнено, что после досудебного урегулирования в арбитражный суд могут передаваться гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров и сделок, вследствие неосновательного обогащения.

В то же время предъявление претензии не будет обязательным до предъявления требования:

• о признании исключительного права;

• о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

• об изъятии материального носителя;

• о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя;

• об изъятии и уничтожении орудий, оборудования или иных средств, используемых или предназначенных для нарушения исключительных прав.

Досудебный порядок урегулирования перестал быть обязательным и в корпоративных спорах, спорах о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и о банкротстве. Это же правило будет распространяться на дела приказного производства либо связанные с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов, а также при обращении в арбитражный суд прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления в защиту публичных интересов, прав и законных интересов организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Федеральный закон вступает в силу 12 июля 2017 года.