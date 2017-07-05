Кукморских налогоплательщиков просят произвести сверку расчетов с Пенсионным фондом РФ по страховым взносам

31 Июль 2017 | Специалисты советуют Печать

Кукморских налогоплательщиков просят произвести сверку расчетов с Пенсионным фондом РФ по страховым взносам

Межрайонная ИФНС России № 10 по Республике Татарстан сообщает, что по принятым от Пенсионного фонда файлам по ряду налогоплательщиков выявлены факты повторной выгрузки Пенсионным фондом расчетов по страховым взносам за 4 квартал 2016 года, что привело к образованию задолженности. Просьба незамедлительно произвести сверку с Пенсионным фондом. При наличии данного факта налогоплательщикам необходимо направить обращение о внесении уточнений с приложением акта сверки  в Отделение Пенсионного Фонда РФ по Республике Татарстан по адресу:  420111, г.Казань,  ул.Пушкина, 8.

Об установленном факте, просьба срочно сообщить в налоговый орган во избежаниие принятия мер принудительного взыскания  по телефонам 8(4362)249-32,  отдел урегулирования задолженности.


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