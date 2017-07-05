Кукморских налогоплательщиков просят произвести сверку расчетов с Пенсионным фондом РФ по страховым взносам

31 Июль 2017 | Специалисты советуют

Межрайонная ИФНС России № 10 по Республике Татарстан сообщает, что по принятым от Пенсионного фонда файлам по ряду налогоплательщиков выявлены факты повторной выгрузки Пенсионным фондом расчетов по страховым взносам за 4 квартал 2016 года, что привело к образованию задолженности. Просьба незамедлительно произвести сверку с Пенсионным фондом. При наличии данного факта налогоплательщикам необходимо направить обращение о внесении уточнений с приложением акта сверки в Отделение Пенсионного Фонда РФ по Республике Татарстан по адресу: 420111, г.Казань, ул.Пушкина, 8.