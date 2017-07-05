Служба экономической безопасности «Татспиртпрома» помогла выявить точки, торгующие опасным зельем в Казани

31 Июль 2017 | новости

В ходе рейда по торговым точкам Казани работниками Государственной алкогольной инспекцией Республики Татарстан были выявлены факты повторной реализации суррогатных спиртосодержащих жидкостей, которые их владельцы допускают уже после наложения административных санкций за незаконную торговлю.

В частности, проверка привела представителей Госалкогольинспекции РТ по адресу: Казань, ул. Гарифьянова, 44, где расположен ларек индивидуального предпринимателя. В очередной раз в данной торговой точке была обнаружена торговля «фанфуриками». Обнаружению данного факта способствовала работа специалистов службы экономической безопасности АО «Татспиртпром».

Начальник контрольно-инспекционного отдела ГАИ РТ Татьяна Хабибуллина рассказала, что рейд по пяти продуктовым точкам, по которым поступил сигнал о возможной реализации спиртосодержащих лосьонов, выявил факт продажи фанфуриков только в одном из пяти проверенных 26 июля магазинов. Инспекторские проверки в первом полугодии 2017 года позволили Госалкоинспекции изъять более 3 тысяч литров такой продукции в 73 торговых объектах.

Накладываемые административные штрафы не всегда сдерживают предпринимателей нажиться любой ценой и торговые точки снова и снова попадают в поле зрения Госалкогольинспекции РТ и правоохранительных органов. Но спустя какое-то время они возобновляют торговлю опасным суррогатным спиртным. В работе по выявлению фактов незаконной торговли активно участвует население республики, татарстанцы еженедельно направляют десятки обращений в «Народный контроль», в территориальные органы Госалкогольинспекции РТ. Свой вклад в борьбу этим явлением вносят и сотрудники Управления экономической безопасности АО «Татспиртпром».