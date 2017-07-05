Служба экономической безопасности «Татспиртпрома» помогла выявить точки, торгующие опасным зельем в Казани

В частности, проверка привела представителей Госалкогольинспекции РТ по адресу: Казань, ул. Гарифьянова, 44, где расположен ларек индивидуального предпринимателя. В очередной раз в данной торговой точке была обнаружена торговля «фанфуриками». Обнаружению данного факта способствовала работа специалистов службы экономической безопасности АО «Татспиртпром».
Начальник контрольно-инспекционного отдела ГАИ РТ Татьяна Хабибуллина рассказала, что рейд по пяти продуктовым точкам, по которым поступил сигнал о возможной реализации спиртосодержащих лосьонов, выявил факт продажи фанфуриков только в одном из пяти проверенных 26 июля магазинов. Инспекторские проверки в первом полугодии 2017 года позволили Госалкоинспекции изъять более 3 тысяч литров такой продукции в 73 торговых объектах.
Накладываемые административные штрафы не всегда сдерживают предпринимателей нажиться любой ценой и торговые точки снова и снова попадают в поле зрения Госалкогольинспекции РТ и правоохранительных органов. Но спустя какое-то время они возобновляют торговлю опасным суррогатным спиртным. В работе по выявлению фактов незаконной торговли активно участвует население республики, татарстанцы еженедельно направляют десятки обращений в «Народный контроль», в территориальные органы Госалкогольинспекции РТ. Свой вклад в борьбу этим явлением вносят и сотрудники Управления экономической безопасности АО «Татспиртпром».