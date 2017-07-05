Как получить, заменить и восстановить СНИЛС

31 Июль 2017 | Копилка советов

Ежегодно 5 миллионов человек – и взрослых, и детей – регистрируются в Пенсионном фонде России и получают свидетельство обязательного пенсионного страхования с уникальным СНИЛС – «страховым номером индивидуального лицевого счета».

Помимо того, что СНИЛС нужен для формирования пенсии, он необходим для получения государственных услуг в электронном виде и льгот, сокращения количества документов при получении различных услуг и др.

Как получить СНИЛС взрослым

При устройстве на работу.

При заключении трудового договора или договора гражданско-правового характера работодатель в течение двух недель отправляет данные сотрудника и заполненную анкету в территориальный орган Пенсионного фонда России. Страховое свидетельство со СНИЛС оформляется в течение трех недель, передается сначала работодателю, который выдает его сотруднику.

Самостоятельно в Пенсионном фонде России или МФЦ по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания, если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии.

Необходимо предъявить паспорт и заполнить анкету. В этом случае оформление страхового свидетельства со СНИЛС занимает три недели. Такую же процедуру проходят те, кто добровольно делает отчисления на свою будущую пенсию в Пенсионный фонд России за себя или за другого человека.

Анкета застрахованного лица

Как получить СНИЛС детям

Для получения страхового свидетельства со СНИЛС для ребенка до 14 лет мама или папа с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребёнка могут обратиться в Пенсионный фонд России или МФЦ по месту жительства или фактического проживания, если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии. В ПФР нужно заполнить анкету, и не позднее чем через две недели Вы получите для своего ребенка страховое свидетельство со СНИЛС. Дети старше 14 лет могут обратиться самостоятельно со своим паспортом.

В случае обращения родителей в клиентскую службу ПФР за СНИЛС государственная услуга оказывается в режиме онлайн.

Анкета застрахованного лица

ПФР рекомендует

Пенсионный фонд России рекомендует получить СНИЛС всем взрослым гражданам, которые по разным причинам пока его не имеют. Это, как правило, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств без стажа на «гражданке», которые будут получать или уже получают пенсию по линии своего ведомства, а также граждане, не имеющие страхового стажа. Например, домохозяйки.

Чтобы получить СНИЛС, необходимо обратиться в Пенсионный фонд России или МФЦ, по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания с паспортом, если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии. Военнослужащие, которые служат в гарнизонах, отдаленных от мест расположения органов Пенсионного фонда, могут получить СНИЛС через свою войсковую часть.

Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), постоянно или временно проживающие на территории России получают свидетельство со СНИЛС лично в территориальном органе ПФР по месту жительства (пребывания) либо через своего работодателя.

Анкета застрахованного лица

В случае потери «зеленой карточки» со СНИЛС

СНИЛС предоставляется каждому гражданину один раз и навсегда и закрепляется только за ним. А вот саму «зеленую карточку» можно и потерять. Если случилась такая неприятность, восстановить свидетельство просто.

Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата. Если вы относитесь к категории самозанятого населения (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь в Пенсионный фонд России по месту своей регистрации в качестве страхователя с заявлением о выдаче дубликата. Неработающие граждане должны подать заявление о восстановлении «зеленой карточки» в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания.

В течение месяца со дня обращения гражданина или работодателя на основании данных индивидуального лицевого счета будет выдан дубликат страхового свидетельства.

Бланк заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства

СНИЛС при смене фамилии

Личные данные, указанные на «зеленой карточке», должны соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо поменять страховое свидетельство на новое. Для этого в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания подается (через работодателя или лично) заявление об обмене страхового свидетельства. Прежнее страховое свидетельство прикладывается к заявлению. Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина, и ему выдается страховое свидетельство с тем же СНИЛС, но с измененной фамилией.

Бланк заявления об обмене страхового свидетельства