В Кукморе подведены итоги первого этапа операции «Мак»

31 Июль 2017 | новости

В Кукморе подведены итоги первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017». В рамках операции сотрудниками полиции обследования приусадебных и земельных участков.

По данным районного отдела внутренних дел, по результатам проведенных мероприятий полицейскими выявлены 12 владельцев земельных участков, на территории которых росли дикорастущие наркосодержащие растения.

Владельцам земельных участков выданы предписания об их уничтожении. За неисполнение выданных предписаний предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В ходе операции сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков провели профилактические беседы в организациях, учреждениях и пришкольных лагерях Кукморского района.

Сотрудники полиции призывают жителей района не быть равнодушными к проблеме наркомании. Если вам стало известно о выращивании наркосодержащих растений, просим незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть ОМВД России по Кукморскому району по телефону 8(84364) 2-70-80 или по телефону доверия МВД по РТ (843)291-20-02. Анонимность гарантируется.