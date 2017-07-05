У Сбербанка в платежной системе произошел сбой

31 Июль 2017 | новости

В банке подтвердили наличие сбоя и заявили, что он уже устранен.

Сегодня утром в платежной системе Сбербанка произошел сбой: клиенты банка не смогли провести операции при помощи банковских карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ряд региональных СМИ и сообщения пользователей карт Сбербанка в регионах.

В самом банке подтвердили наличие сбоя и заявили, что он уже устранен. «Сегодня утром у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», – отметили в Сбербанке.

Причину сбоя в банке не уточнили.

Татар-информ