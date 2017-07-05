В Важашуре прошел праздник малых деревень (фото)

31 Июль 2017 | новости

"Еду, еду к себе в деревню". Под таким названием прошел праздник малых деревень в деревне Важашур.

Вот уже третий год подряд по традиции в Важашуре прошел праздник малой деревни. Сюда съехались жители близлежащих деревень, гости из городов Кукмор, Вятские Поляны, Ижевск, Казань, Сургут. На празднике веселились все - и стар, и мал: играли в игры, танцевали, пели. Гостей угощали кашей "Дружба" и горячим чаем.

Праздник был организован силами работников культуры - ансамбли "Зарни шеп" Починок Сутерского сельского клуба и "Тюрагай" Верхнешуньского сельского клуба, а также приезжих гостей-певцов. Своими песнями радовал Рафик Мухаметшин - сын нашего земляка, проживающего в деревне Ташлы-Елга, которого здесь уважают и почитают. Праздник прошел в очень душевной, веселой атмосфере, сообщила Людмила Иванова.