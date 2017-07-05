Завтра в прокуратуре Кукморского района пройдет день приема предпринимателей

31 Июль 2017 | новости Печать

Завтра в прокуратуре Кукморского района пройдет день приема предпринимателей

1 августа в прокуратуре Кукморского района пройдет день приема предпринимателей. 

Бизнесмены и те, кто только планирует заняться бизнесом, могут обратиться в прокуратуру района по адресу улица Ленина, дом 40 и поговорить с прокурором о том, с какими трудностями и проблемами им приходится сталкиваться.​​

 
 

 

 


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