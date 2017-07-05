Команда Кукморского района заняла первое и второе места в соревнованиях по шахматам в Чистополе

31 Июль 2017 | Спорт

Воспитанник Детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра Ирек Галиев (ученик многопрофильного лицея) включен в десятку лучших среди юношей до 18 лет

В городе Чистополь состоялось Первенство республики по шахматам среди мужчин. При финансовой поддержке председателя шахматной федерации района, генерального директора Кукморской швейной фабрики Рафаэля Голова в этих соревнованиях приняла участие и команда Кукморского района. Наша команда заняла (в ее составе Александр Васильев, Айнур Зиганшин, Ирек Галиев, Владислав Абдулов, Камиль Шаймарданов) среди 18 команд по быстрым шахматам первое, по блицу – второе места.

Также составлен список (по рейтингу ФИДЕ) сильнейших шахматистов Татарстана по классическим и быстрым шахматам. Туда вошли 10 лучших шахматистов Татарстана среди мужчин и женщин и среди 10 юношей и девушек до 18 лет.

Воспитанник Детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра Ирек Галиев (ученик многопрофильного лицея) включен в десятку лучших среди юношей до 18 лет.