В Кукморе некоторые до сих пор против переносить свои гаражи

31 Июль 2017 | Тема дня

- Для переноса гаражей бесплатно были выделены места рядом с Кукморским заводом металлопосуды, бывшей «Сельхозтехникой» и кирпичным заводом, - говорит председатель исполнительного комитета города Райнур Нотфуллин. – Но, к сожалению, некоторые до сих пор не могут «расстаться» со своими гаражами, пишут одну жалобу за другой. Были случаи, когда с некоторыми не удалось найти общий язык и после разъяснительной беседы, через суд наложили штрафы. Из-за их упрямства вынуждены страдать другие. Например, убрали два гаража, а постройка рядом осталась, и из-за этого мы не можем начать на этой территории работу. Значит, с работами в этом дворе придется повременить, пока не решиться проблема. Возможно, есть и те, кто не верит, что это работа будет выполнена. Но все перечисленные виды работы по благоустройству будут завершены в течение одного-двух лет. Также со следующего года начнет работать специальная программа по благоустройству дворов, дорог. С поступлением финансирования, ни один объект не останется без внимания. На данный момент архитекторами выполняется проектные концепции для каждого двора. Также проведем сходы с жителями, учтем их мнения и внесем все это в план.