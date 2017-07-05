Гороскоп на 31 июля

31 Июль 2017 | новости

Гороскоп совсем не подходит для самокопания, хотя именно к этому звезды и будут вас склонять. Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут не лучшим образом отразиться на настроении и самочувствии. Возможны обиды и конфликты, которые впоследствии могут обернуться серьезной трещиной в отношениях. Чтобы не зацикливаться на проблемах и избежать ссор, попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.

ОВЕН

Звезды гороскопа предвещают Овну не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько он сам. Овен будет склонен раздражаться на все, его способна вывести из себя любая мелочь! Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Овну необходимо свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным. Например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.

ТЕЛЕЦ

День, когда с самого утра все может валиться у Тельца из рук. Он способен ощутить упадок сил, но худшее, что он может при этом сделать – это начать подхлестывать себя! Увы, но гороскоп не склоняет к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Телец рискует их провалить. Чтобы день не принес разочарований, придется расслабиться и плыть по течению. Пусть он многого не успеет сделать, но зато и не сможет ничему навредить.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды гороскопа, увы, не будут их к этому склонять. Их нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в планы Близнецов, им придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: «Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе».

РАК

Звезды гороскопа будут требовать от Рака внимания и заботы по отношению к тем, кто находится с ним рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Рака понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Раку придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Рака перед выбором – помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды гороскопа советуют Раку, если это в его силах, помочь, – сделанное добро обязательно к нему вернется, а мир станет светлее и лучше.

ЛЕВ

День, когда окружающие способны вылить на голову Льва немало критики. Это может проявляться в разной форме – от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Льва будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Льву огорчений, ему стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: «Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем».

ДЕВА

Звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что от ее глаз скрыто что-то важное! Возможно, за ее спиной плетется интрига, а она об этом пока даже не подозревает; кто-то незаметно вставляет ей палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Девы ущерб, звезды советуют ей держать глаза и уши открытыми для любой информации. А кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех – благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

ВЕСЫ

В Весах проснется бухгалтер! Им будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам, им не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо Весы будут считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Покупки способны радовать Весы долгие годы, так что звезды советуют им выбраться на шопинг.

СКОРПИОН

Во всех делах на первом месте у Скорпиона будет стоять свое «Я»! Гороскоп на этот день наделяет его огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Из-за этого Скорпион будет склонен принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы его заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Скорпиона вряд ли найдет понимание, так что при всех его благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.

СТРЕЛЕЦ

Звезды гороскопа советуют Стрельцу уделить особое внимание близким людям. Даже если у него много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто ему дорог. Возможно, Стрелец уже давно не разговаривал с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Стрельцу не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина – самые простые дела, сделанные вместе, вернут в его сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?

КОЗЕРОГ

Гороскоп Козерога не предполагает избытка реалистичности – Козерог способен поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым он станет свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, Козерог испытает чувство дежавю или на его глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Козерогом и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь – это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.

ВОДОЛЕЙ

День, когда успех Водолею принесут только простые, консервативные пути. Если он отважится на смелый эксперимент или понадеется на экспромт, то пожалеет. Впрочем, гороскоп и не склоняет Водолея к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Водолей предпочтет надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет ему не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.

РЫБЫ

Звезды гороскопа то и дело будут склонять Рыб давать окружающим советы, причем советы эти будут весьма дельными! Рыбы будут это делать просто так, по велению души, когда их никто не просит. Ну а если уж к ним обратятся за помощью, то они сумеют отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное но: тем, кого они облагодетельствуют, надо приготовиться к активной критике с их стороны. Рыбы безжалостно укажут на все их ошибки и недочеты.