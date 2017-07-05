Чем опасны семечки: 10 причин отказаться

30 Июль 2017 | Копилка советов

Наконец-то, на небе воцарилось солнышко, и к нему повернули свои тяжелые головы на тонких шеях подсолнухи… А значит, не за горами новый урожай семечек. Поговорим же об этом национальном лакомстве подробнее. Ведь стакан с ароматными семечками – это не только предвкушение удовольствия, но еще и серьезный риск.

1. Вы раскусываете семечки зубами? Напрасно! Мытье продукта перед обжаркой не входит в число полезных привычек большинства производителей, а жарят семечки на небольшом огне (скорее даже сушат, а не жарят), так что шанс закусить болезнетворными микробами или вредными веществами весьма велик. Есть доказанные случаи заражения серьезными болезнями через семечки.

2. Еще один довод против раскусывания семечек зубами приведут стоматологи. У тех, кто постоянно лузгает это лакомство, неизбежно портятся передние зубы: трескается зубная эмаль, в трещины тут же проникает кариес. Кроме того, от этой привычки зубы темнеют и покрываются зубным камнем.

3. И, наконец, третий, решающий аргумент. Знающие люди говорят, что у страдающих ревматизмом бабушек на российском юге есть привычка держать больные ноги в тазике с горячими обжаренными семечками – считается, что это помогает унять неприятные ощущения. Остывшие семечки, понятно, идут на продажу.

4. Семечки, хоть и входят в состав ряда диет, весьма калорийны. 100 граммов очищенных семечек (полный стакан) – это, на секундочку, 520 килокалорий, эквивалент тарелки борща и доброй котлеты. Впрочем, ради справедливости отметим, что по числу полезных микроэлементов семена подсолнечника даже превосходят этот обед.

5. Несмотря на внешнюю сухость, семечки – крайне жирная пища, а значит, противопоказаны больным язвой желудка, гастритом; кроме того, они способны усугубить проблемы с печенью.

6. Высокое содержание масел в семенах подсолнечника приводит к тому, что наша слизистая покрывается тонкой масляной пленкой. Это плохо сказывается на голосовых связках: уничтожив стакан семечек, вы некоторое время не сможете качественно петь или, скажем, читать лекцию. По той же причине возникает ощущение сухости во рту, постоянно хочется пить.

7. Подсолнечные семечки – просто кладезь полезных веществ, особенно витаминов, но у этого есть и обратная сторона: легко «схватить» передозировку. Чаще всего встречается легкое отравление витамином B6, симптомы – нарушение координации движений и покалывание в конечностях.

8. Подсолнечник очень восприимчив, он идеально впитывает все, что дарят ему земля и атмосфера. Если поле расположено рядом с оживленной трассой, вы получите в пищу продукты «жизнедеятельности» автомобилей, если возле химзавода или на месте бывшей свалки, коктейль получится еще более ядреным. Особенно это растение почему-то любит кадмий, который негативно влияет на работу человеческого сердца.

9. Прилюдное употребление семян подсолнечника очень сильно – и не очень выгодно – маркирует вас в социальном аспекте. В городах лузгание семечек считается знаком принадлежности к низшему классу. Для завершения портрета рекомендуется надеть спортивный костюм abibas (подделка известной фирмы), нахлобучить кепку и сесть на корточки. Рядом непременно должна стоять открытая бутылка пива.

10. У цирковых клоунов есть примета: грызешь семечки – зрителей повыщелкиваешь (то есть упадут сборы)! Увидят коллегу с семечками – могут и побить.

Но все же пользы от семечек гораздо больше, чем вреда – если соблюдать гигиену и умеренность.