В Мамадышском районе нетрезвый мужчина решил искупаться и утонул (фото)

30 Июль 2017 | новости

В Мамадышском районе в озере утонул 48-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация о трагедии поступила сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112. Заявитель сообщил, что он в компании друзей вместе отдыхали и употребляли спиртное на берегу озера в селе Крещеная Ерыкса. Затем один из мужчин решил искупаться, нырнул и не вынырнул.

НА место отправились спасатели ЗПСО №5, сотрудники Мамадышского ПСГ, медики и полицейские.

Через два часа поисковых работ спасателям ЗПСО №5 удалось обнаружить тело мужчины в десяти метрах от берега.