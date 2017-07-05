Путин ввел ограничения для россиян, не служивших в армии

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает работать на государственной и муниципальной службе в течение 10 лет гражданам, не прошедшим военную службу без законных оснований.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает работать на государственной и муниципальной службе в течение 10 лет гражданам, не прошедшим военную службу без законных оснований.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В положениях закона прописано, как военные комиссариаты будут ставить в известность госорганы о необходимости мер в отношении граждан, уклонившихся от военной службы. Более того, руководитель должен в течение десяти дней уволить своего сотрудника, если ему пришло уведомление о том, что тот уклонялся от обязательной военной службы.
До этого в России действовал аналогичный запрет, однако без срока действия.
Действие закона распространяется на уклонистов, поступивших на госслужбу с 1 января 2018 года, пишет yugopolis.ru
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