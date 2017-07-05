МЧС по РТ: В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

30 Июль 2017 | новости Печать

МЧС по РТ: В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

Консультация-предупреждение об интенсивности метеорологических явлений 

       

Ночью и днем  31 июля 2017 года местами по Республике Татарстан ожидается гроза с кратковременными усилениями  ветра  до 15-20 м/с, локально до 23 м/с, в отдельных районах град.

 

на  31  июля

Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, местами с градом. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с, местами до 23 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +20..+23˚. Максимальная температура воздуха днем +26..+30˚.

на  1 августа

Переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь. Местами гроза и град. Ветер  юго-западный с переходом на северо-западный  4-9 м/с, местами порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15..+20º; максимальная температура воздуха днем +24..+29º

 

на  2 августа

Переменная облачность. Ночью в большинстве районов дождь, местами гроза, возможен град. Днем  местами  небольшой дождь. Ветер северо-западный  6-11, местами порывами до 15 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13..+18º; максимальная температура воздуха днем +22..+27º.

 


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