МЧС по РТ: В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

Консультация-предупреждение об интенсивности метеорологических явлений

Ночью и днем 31 июля 2017 года местами по Республике Татарстан ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с, локально до 23 м/с, в отдельных районах град.

на 31 июля

Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, местами с градом. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с, местами до 23 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +20..+23˚. Максимальная температура воздуха днем +26..+30˚.

на 1 августа

Переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь. Местами гроза и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15..+20º; максимальная температура воздуха днем +24..+29º

на 2 августа

Переменная облачность. Ночью в большинстве районов дождь, местами гроза, возможен град. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11, местами порывами до 15 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13..+18º; максимальная температура воздуха днем +22..+27º.