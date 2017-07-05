Владимир Путин ответил, почему дорожает бензин

Производителям и продавцам бензина власти РФ не позволят сильно завышать цены, но и не будут искусственно их занижать, так как это вредно для экономики страны.
Производителям и продавцам бензина власти РФ не позволят сильно завышать цены, но и не будут искусственно их занижать, так как это вредно для экономики страны.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, которые и пожаловались президенту на цены на бензин, пишет «РГ».
Путин сообщил также, что для отдельных потребителей власти стараются держать цены на бензин на более низком уровне. В качестве примера он привел сельхозпроизводителей во время уборочной и посевной кампаний.
Один из сотрудников комбината спросил: почему бензин дорожает, несмотря на то, что Россия является одним из ведущих нефтедобывающих государств? К тому же это происходит на фоне снижения цен на нефть в мире.
Путин пояснил, что такая ситуация связана со многими факторами, в том числе внешней конъюнктурой. «Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый «железный занавес», - сказал он.
При этом в России цены на бензин и без того ниже, чем в ряде государств, что ведет к вывозу топлива за границу. «Поэтому, если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень», - объяснил президент.
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
Юридический адрес: 420097 РТ, Казань , ул. Академическая, 2.
Почтовый адрес: 422110 РТ, п.Кукмор, ул.Ленина, 39а. А/я. 54.
Тел/факс: 8(84364) 2-65-58.
Е-mail: hezmat_dani@mail.ru
Издатель: АО «Татмедиа», 420097 РТ, Казань , ул. Академическая, 2.
Наименование СМИ: Хезмэт даны (Трудовая слава)
№ свидетельства о регистрации СМИ, дата: Эл №ФС77-47627 от 07.12.2011
выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций