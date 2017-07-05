Владимир Путин ответил, почему дорожает бензин

Производителям и продавцам бензина власти РФ не позволят сильно завышать цены, но и не будут искусственно их занижать, так как это вредно для экономики страны.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, которые и пожаловались президенту на цены на бензин, пишет «РГ».

Путин сообщил также, что для отдельных потребителей власти стараются держать цены на бензин на более низком уровне. В качестве примера он привел сельхозпроизводителей во время уборочной и посевной кампаний.

Один из сотрудников комбината спросил: почему бензин дорожает, несмотря на то, что Россия является одним из ведущих нефтедобывающих государств? К тому же это происходит на фоне снижения цен на нефть в мире.

Путин пояснил, что такая ситуация связана со многими факторами, в том числе внешней конъюнктурой. «Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый «железный занавес», - сказал он.

При этом в России цены на бензин и без того ниже, чем в ряде государств, что ведет к вывозу топлива за границу. «Поэтому, если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень», - объяснил президент.