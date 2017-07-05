Жительница Кукмора просит водителей быть более внимательными на дорогах

30 Июль 2017 | Хочу сказать!

Прочитав заметку в номере газеты от 5 июля о том, что на улице Тази Гиззата большинство детей играют без присмотра родителей, у меня по этому поводу возникли противоречивые мнения, с которым тоже хотелось поделиться.

Я родилась и выросла на улице Тази Гиззата. В годы нашего детства детей было много, и все свое время мы весело проводили на улице. В то время улица только-только строилась, мы залезали на привезенные для строительства доски, кирпичи, чертили на дороге мелом. И наши родители, соседи жили между собой дружно. Не делали замечаний детям по поводу того, что они целыми днями пропадали на улице. Ведь такие дети растут крепкими, здоровыми. Мы выросли, и наша улица словно опустела. Теперь наши дети играют на этой улице. А это намного лучше, чем целыми днями сидеть за компьютером, телевизором. Рядом находятся и родители малышей. Такие шустрые и резвые дети играют не только на нашей улице. И поэтому хотелось бы, чтобы водители были более внимательными и осторожными.