Подпишись на газету по сниженной цене и выиграй приз!

До 31 августа редакция газеты среди своих подписчиков объявляет акцию. Будущим счастливым обладателям призов уже приготовили подарки. Главный приз – пылесос.
Условия акции прежние: подписаться на районную газету «Хезмэт даны» («Трудовая слава») на первое полугодие 2018 года и принести подписную квитанцию или же ее копию в редакцию. Также ее можно отправить на электронный адрес газеты, в этом случае не забудьте указать свой номер телефона для связи.
Итоги акции будут подведены 6 сентября.
Организатор акции – редакция газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»)
Сроки акции с 21 июля 2017 года по 6 сентября 2017 года.