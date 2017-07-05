Гороскоп на 30 июля

30 Июль 2017 | новости

овен

Оптимистичное настроение утренних часов будет недолгим. Во второй половине дня оно может смениться мыслями о карьере, повышенной целеустремленностью в творческой сфере или необъяснимой раздражительностью в быту. Сегодня вы будете неравнодушны ко всему, что ограничивает вашу индивидуальную свободу. Возможны проблемы, связанные с компьютером и электричеством. Этот день не подходит для новых инициатив.

телец

Во второй половине суток обстоятельства будут способствовать осуществлению ваших желаний. Сегодня подходящее время для дел, связанных с зарубежными контактами, расширением профессионального кругозора, заграничной командировкой, повышением квалификации. Благодаря уверенности в себе и своих талантах вы можете хорошо зарекомендовать себя перед начальством, учителями, иностранными коллегами, дальней родней.

близнецы

Сегодня утром в центре вашего внимания могут оставаться зарубежные связи, вопросы личной репутации, а также планы, связанные с учебой, играми, спортом, расширением кругозора. Во второй половине дня вам придётся вспомнить о наиболее серьёзных и критичных аспектах своей жизни. Это могут быть профессиональные или налоговые обязательства, финансовые или иные задолженности, основы деловых или сексуальных отношений.

рак

Первая половина дня создает условия для выполнения мелких несложных дел и постепенного включения в привычный трудовой ритм. Во второй половине суток будьте готовы сдерживать свои чувства, идти на компромисс, считаться с потребностями и принципами окружающих. Сегодня не исключено неожиданное поведение партнёра, начальника или клиента (например, попытка давления или манипулирования с его стороны).

лев

Утренние часы будут отмечены позитивным настроением. Ваш природный оптимизм будет подкрепляться приятными воспоминаниями о недавних событиях. В это время суток никто не будет подвергать сомнению ваши таланты и способности. Вечером доказывать свою одаренность вам придётся конкретными делами. Уязвленное самолюбие сегодня может заставить вас упрямо заниматься скучной работой или профессиональным совершенствованием.

дева

Периоды оптимистичного настроения сегодня могут перемежаться с минутами повышенного напряжения. Наиболее удачной обещает стать вторая половина суток. В это время вы станете более уверены в себе, сможете эффективнее сопротивляться возникающим на вашем пути неожиданным препятствиям. Однако вас все же могут ненадолго выбить из седла проблемы, связанные с карьерой, интимными отношениями или деловыми рисками.

весы

Начало этого дня будет для вас наиболее благополучным и беспроблемным. Во второй половине суток будьте готовы к непредвиденному повороту событий. В это время резко возрастает вероятность бытовых осложнений. Не исключена резкая смена семейных или супружеских планов. Сегодня не рекомендуется начинать ремонт, заниматься обменом или продажей жилья, закладывать фундамент для нового направления в бизнесе или карьере.

скорпион

Значимых перемен ждите во второй половине суток. В это время станут актуальными и возможными деловые поездки, родственные связи, контакты с коллегами-профессионалами. Возможно, вам придётся отправиться в короткую местную командировку. В дороге будьте готовы к неожиданностям. Преодолеть препятствия в ускоренном темпе сегодня вам поможет целеустремленность и желание побыстрее выполнить намеченную программу действий.

стрелец

Личными делами занимайтесь утром. Во второй половине дня у вас не будет времени для погружения в собственные проблемы. В это время вам придётся вновь вспомнить о профессиональном долге, материальной ответственности или налоговых обязательствах. Ваши планы в названных сферах могут кардинально измениться. Возможно, сегодня вам предстоит очередное обновление компьютерной базы, деловой или финансовой стратегии.

козерог

Планы, построенные вами утром, во второй половине суток могут оказаться бесполезными. В это время вам будет трудно управлять собой и обстоятельствами, однако это может стать необходимым. Момент явно неудачен для новых инициатив. Сегодня остерегайтесь сильных эмоциональных перепадов, старайтесь избегать общения с неуравновешенными людьми. Вовремя уклоняйтесь от ситуаций, ведущих к травмам, конфликтам и стрессам.

водолей

Утренние часы будут формировать позитивный взгляд в будущее. Но днем вы поймете, что опасно закрывать глаза на оборотную сторону ситуации и на ее возможные негативные последствия. Возможно, сегодня вы столкнетесь с техническими проблемами или с ненадёжностью кого-то из единомышленников. Обстоятельства могут вынудить вас заново продумать программу действий. Не стоит игнорировать проблемы, связанные со здоровьем.

рыбы

Сегодня ваши цели могут резко измениться в связи с неожиданным поворотом настроения или непредсказуемыми обстоятельствами. Будьте готовы пересмотреть планы, связанные с профессиональной реализацией, посещением государственного учреждения, вступлением в официальное сообщество. Не стоит рассчитывать на чужую доброту, искать консультантов по узкоспециальным вопросам, делать долговременные прогнозы.