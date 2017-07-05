Смертельное ДТП на трассе: погибли двое

По данным автоинспекторов, в 21:25 на 14-м км трассы Бугульма-Азнакаево 37-летний водитель «ВАЗ-2107» решил обогнать трактор. При этом он не заметил, что на встречной полосе ехал «ВАЗ-21093», за рулем которого был 29-летний молодой человек. В результате «семерка» столкнулась и с трактором, и с машиной на «встречке». Водитель и пассажирка «ВАЗ-2107» скончались на месте. Пострадавших из другой «легковушки» доставили в Бугульминскую ЦРБ, там им оказали медпомощь и отпустили домой, пишет источник

Как сообщил KazanFirst руководитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по РТ Андрей Родыгин, среди них были мальчик и девочка в возрасте трех и четырех лет, а также водитель с 28-летней девушкой. У всех диагностировали ушибы, ссадины и растяжение.