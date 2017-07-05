Получившему статус города Кукмору из республиканского бюджета было выделено 20 миллионов рублей

30 Июль 2017 | новости

- В этом году для благоустройства дворовых территорий многоэтажных домов в Кукморе, который официально получил статус города, Президентом Рустамом Миннихановым из республиканского бюджета было выделено 20 миллионов рублей. Эта сумма выделена Кукмору именно за то, что он стал городом. Эти средства планируем использовать на асфальтирование придомовых дорожек, тротуаров, создание стоянок для автомобилей и зон отдыха. Эти работы выполнят сотрудники подрядной организации из Балтасинского района. Когда сметная документация будет готова, то они приступят к работе, - говорит руководитель исполнительного комитета города Райнур Нотфуллин. – В Кукморе более 140 многоэтажных домов. Мы вместе со специальной комиссией побывали во дворах этих домов, ознакомились с их состоянием. В первую очередь благоустройство начнется с территории, с которых убраны гаражи и сараи, там где асфальт пришел в негодное состояние, образовались ямы, в которых скапливается вода. В некоторых дворах планируем установить площадки для детей, мини-футбола, волейбола с искусственным газоном, скамейки, сделать стоянку для транспорта, в том числе и для людей с ограниченными возможностями, установив специальные дорожные знаки, места для сушки белья и выбивания паласов, а в некоторых – специальный инвентарь для занятий фитнесом для людей старшего возраста. На площадки рядом с домами №38, 42 по улице Нур Баяна установим большой теннисный корт. В этом году приобрели технику, которая позволяет выкапывать деревья с корнями и пересаживать их в другое место. С ее помощью хотим в каждом дворе посадить деревья и создать зоны отдыха. Все это делается, учитывая интересы горожан, для того, чтобы они могли проводить время увлекательно и с пользой.