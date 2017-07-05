Звезда двух республик: обстоятельства смерти Хании Фархи (фото)

Фото: Михаил Козловский / «Реальное время»

Все должно было быть совсем по-другому. 27 июля все видные звезды татарской эстрады собрались в мечети «Аль-Марджани» в Казани на поминках легендарной Альфии Авзаловой, которая умерла 40 дней назад. Ханию Фархи все ждали, но она так и не появилась. Это совершенно было на нее не похоже, потому что именно Фархи считали наследницей Авзаловой, именно к ней перешла эстафетная палочка продолжателя традиций и звание примадонны татарской сцены. Что-что, а эти поминки она пропустить никак не могла. В тот момент никто из собравшихся гостей даже в мыслях предположить не мог, что стало истинной причиной ее отсутствия...

Фото: «Бизнес Online»

В настоящий момент известно, что звезда в последние дни гостила у своей 87-летней мамы. Утром в день отъезда она неожиданно почувствовала острые боли в сердце. Ей моментально вызвали скорую помощь, однако до больницы певицу довезти так и не успели. Медики только лишь констатировали смерть. Предварительная причина – сердечный приступ.

Хания Фархи крайне редко жаловалась на свое здоровье и продолжала активно гастролировать не только по Башкирии и Татарии, но и по другим регионам. Так, например, месяц-полтора назад певица выступала в Ханты-Мансийске, география ее концертов и, соответственно, постоянных перемещений была очень обширной. Она была настоящей любимицей публики, на ее концерты неизменно собирались аншлаги. Как настоящий фанат своего дела, певица полностью отдавалась своему любимому делу. Несмотря на усталость, боли, она выходила на сцену и дарила любовь всем своим поклонникам.

Как Фархи признавалась в интервью газете «Вечерняя Казань» , она подумывала уйти со сцены в 2010 году, после своего пятидесятилетия. Всерьез хотела открыть психологический центр для поддержки женщин, а в нем салон красоты. Уже даже помещение под это было приобретено, однако в самый последний момент она поняла, что все это самообман, сцена ее не отпускает, а народ по-прежнему любит:

«Нас же немного таких, востребованных, на татарской эстраде: Салават, Айдар Галимов и я. Ну, Зайнаб с Зуфаром можно еще добавить. А кто еще из татарских певцов может сегодня собирать аншлаговые залы на свои сольные концерты?» – говорила Фархи.

Фото: kazanfirst.ru

В конце декабря 2012 года певица упала в обморок прямо после выступления на новогоднем корпоративе одного из министерств Татарстана. Она успела поздравить всех чиновников с праздником, а потом за сценой попросту рухнула на пол. Скорая, врачи, четырехчасовая операция по удалению гематомы головного мозга (оказалось, за несколько дней до этого она поскользнулась возле дома и упала на спину, ударившись головой, но не придала этому значения), неутешительные прогнозы, вплоть до реальных паралича и немоты. Новый год пришлось встречать в реанимации. Однако – на удивление всем – Фархи выкарабкалась очень быстро:

«Говорю и двигаюсь, слава Аллаху, как раньше. Профессор Булгаков, который оперировал меня, который спас меня, которому очень благодарна, сказал, что я родилась в рубашке. Но и гены мои сказались, наверное. Мой папа жил до 80 лет, был крепким до самого своего внезапного ухода. Маме сейчас далеко за 80, она в своем уме и еще вовсю командует всеми нами».

Тогда, пять лет назад, Фархи обещала себе, что будет смотреть за своим здоровьем и перестанет участвовать в постоянной творческой гонке, забывая о сне…

Уже после ее смерти тамада безалкогольных татарских свадеб Гамиль Нур изданию KazanFirst рассказал, что в прошлом году работал вместе с Фархи на одной из этнических свадеб. Тогда ему стало известно, что она выступает через боль:

«Тогда мне говорили, что она не показывает свою боль, мне сообщили, что она недавно перенесла инсульт. Я думаю, непросто было такому эмоциональному сердцу певицы, тем более она ведь мать. Хания была не из черствых людей мегаполисов, она была чуткой, с романтической душой. Мне очень жаль ее».

Судя по всему, эта безумная гонка в жизни так и не завершалась. Творческих талантливых людей вообще остановить очень сложно. Когда тебя любят, когда ты видишь тысячи радостных глаз напротив, этих счастливых улыбающихся людей, которые подпевают тебе твои же песни, то ни о чем другом уже думать не можешь. Это наркотик, ты хочешь получать это чувство и эмоции снова и снова, заряжаться этой энергетикой, частенько забывая о самом себе.

Фото: «Вечерняя Казань»

«Это была звезда двух республик – Татарстана и Башкортостана, Хания была словно мостиком между нашими двумя республиками, укрепляла нашу дружбу. Это был тот человек, который создал себя сам, без посторонней помощи. Она ушла в таком цветущем возрасте, не исчерпав свой талант, ушла большая певица, которая могла бы еще много что сделать. Хания была замечательным человеком, веселым, добрым, с огромным чувством юмора. Она любила сцену и всегда находилась в прекрасной форме. Хания Фархи – это огромная утрата для нашего народа, она всегда будет жить в наших душах», – цитирует «Реальное время» народную артистку России и Татарстана Венеру Ганееву.

Хания Фархи – человек, проживший свою жизнь именно так, как хотел. Она оставила яркий след в целых поколениях. Ее будут помнить еще очень долго.

«Ее главное отличие – отсутствие «понтов», она была простой, не было той самой «звездной болезни» популярной певицы. Она очень хорошо общалась с молодыми исполнителями. Этими качествами она мне лично очень нравилась. Каждый раз, как мы с ней встречались, всегда с ней было приятно общаться.

Все песни были шедеврами. Ее отличал особый стиль одежды, интересные прически. Это большая потеря для национальной эстрадной культуры. Мы только недавно пережили смерть Альфии Авзаловой, еще раньше – Васили Фаттаховой. Теперь – Хания Фархи… Лучшие люди покидают нас», – рассказал певец Ришат Тухватуллин.

28 июля, со звездой сначала простятились в родном Башкортостане, а уже сегодня в ее втором доме – Татарстане. Похоронили ее в Казани.

«Хорошо бы умереть на родине. Но хоронить меня надо в Казани. Так, как в Казани, нигде меня не любят!» – это она не так давно рассказывала одному из артистов ее ансамбля.

Все получилось именно так, как она и хотела, только произошло это уж чересчур рано.

Рустам МАКСЮТОВ.