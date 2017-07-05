В Сабинском районе найдено тело женщины, которая два дня назад ушла за грибами и пропала

29 Июль 2017 | новости

79-летняя жительница Казани на лето выезжала с мужем в село Корсабаш Сабинского района.

В Сабинском районе найдено тело 79-летней женщины, которая утром 27 июля ушла за грибами в лес и пропала, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ее пропаже поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 вечером того же дня.

Как выяснилось, женщина жила в Казани, а на лето с мужем приезжала в село Корсабаш Сабинского района. В последний раз ее видели около четырех часов вечера – она шла в сторону деревни Кренни.

По вызову сразу же выехали спасатели ЗПСО №4 из села Шемордан, полицейские Сабинского РОВД, заместитель начальника ПСЧ №129, глава Корсабашского сельского поселения, лесничий и волонтеры.

Пропавшую женщину начали искать в лесопосадке вдоль грунтовой дороги между селом Корсабаш и поселком ж/д разъезда Корса Арского района, а также в лесу Корсинского лесничества между поселком ж/д разъезда Корса и деревней Кренни Сабинского района.

Пять часов поисков результатов не дали, в 23.00 из-за наступления темноты поиски были приостановлены. В 8.30 следующего дня, 28 июля, поиски продолжились вновь.

К работникам спецслужб добавились еще 14 человек волонтеров, 5 человек из добровольческого поисково-спасательного отряда и 52 учащихся курсов квалификации ГУ МЧС и Росгвардии.

К 23 часам 28 июля были обследованы 47 квадратных километров, но найти женщину не удалось.

Сегодня в 6 утра поиски продолжились. Территория Корсинского участкового лесничества и 160 гектаров полей были обследованы при помощи беспилотника «Элерон 10 СВ».

В 13.50 справа от трассы в 800 метрах от лесопосадки на нескошенной высокой траве между селом Корсабаш и деревней Суля было найдено тело пропавшей женщины. Причину ее смерти предстоит установить патологоанатомам. Тело доставлено в морг Сабинской ЦРБ.